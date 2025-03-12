QNB Türkiye, Swap Anlaşmalı Reeskont Kredileri ile dış ticareti destekliyor

QNB Türkiye, Türkiye’nin dış ticaret hacmini büyütmek ve ticaret yapan firmaları desteklemek amacıyla, TCMB’nin Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredileri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti veya Katar arasında gerçekleştirilecek ticaret veya yatırım faaliyetlerinin finansmanına ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere Çin yuanı ve Katar riyali cinsinden kredi işlemleri başlattı.

Banka, 2024 yılı itibariyle Çin’den yapılacak mal alımlarına yönelik başlattığı Çin yuanı reeskont kredileri ile firmalara yeni finansman olanakları sunarken, artık Katar’dan yapılacak ithalat işlemleri için Katar riyali cinsinden de kredi kullandırımı sağlayarak kapsamını genişletiyor.

TCMB’nin ilgili kredi talimatındaki koşullar çerçevesinde ilgili ülkelerden mal ithal edilmesine yönelik bu yeni finansman seçenekleri, ithalat yapan firmalara, daha uygun ve avantajlı kredi kullanımı gerçekleştirmelerine olanak tanıyor, uygun faiz oranları sunularak firmaların maliyetlerini minimize etmeye yardımcı oluyor.

Dış ticaret finansmanına verdiği desteğe ilişkin konuşan QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, şu açıklamalarda bulundu:

“Bankamız QNB Global Trade ile dış ticaret yapan müşterilere ayrıcalık sunarak, ürün yelpazesini genişletmeye ve dış ticaretin finansmanında firmaların ihtiyaçlarını gözeterek yeni çözümler sunmaya devam ediyor. TCMB’nin Para Takası (Swap) Anlaşmalı Reeskont Kredileri kapsamında ilgili ülkelerden yapılacak ithalat finansmanı için Çin yuanı ve Katar riyali ile işlem yapabilme imkânı, firmalarımıza esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor. Bu yeniliklerle, firmalarımızın uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. QNB Türkiye olarak dış ticaretin yanında olmaya devam edeceğiz.”