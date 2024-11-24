QNB/Yeliz Ataay Arıkök: Kadının iş hayatında daha fazla yer alması için uğraşıyoruz

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Atay Arıkök, Nasıl Bir Ekonomi Televizyonunun İş Dünyasında Fırsat Eşitliği Programı özel yayınında Süheyla Yılmaz'ın konuğu oldu. İş dünyasında fırsat eşitliğini anlatan Arıkök, QNB Türkiye olarak fırsat eşitliğini nasıl ön plana çıkarabileceklerine, bu durumu çalışanlarına nasıl sağlayabileceklerini ve çalışanlara sağladıkları hakların topluma nasıl aktarılabileceğine odaklandıklarını ifade etti.

Fırsat eşitliğinin çok kritik olduğunu dile getiren Arıkök, "İş dünyasına geçmeden önce aslında QNB Türkiye olarak iş dünyasına odaklanıyoruz. Fırsat eşitliğiyle cinsiyet eşitliği ara ara birbiriyle karışıyor. Eşitlik aslında fırsat eşitliği anlamına gelmiyor. Aslında eşitlik, 2 ayrı insana aynı hakları vermek ama aslında nihai hedefe ulaşmak için zaman zaman sadece aynı hakları vermek yeterli olmuyor. Fırsat eşitliği, insanları değişik fırsatlar verip nihai hedefe koşabilmelerini ve iki tarafında başarılı olmasını sağlamak için en önemli kriterlerden bir tanesi" diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği rehberini 600 bin kişi okudu

“Kadir Has Üniversitesi ile yollarımız kesişti. Toplumsal cinsiyet eşitliği rehberini iki kurum olarak birlikte ortaya çıkardık” diyen Arıkök, sözlerine şöyle devam etti: “Bu rehber son derece kıymetli çünkü böylesine önemli bir kurumla bir arada çalışma fırsatını bulduk. Yaptığımız anketlerle ve çalışanlarımızla bir araya gelerek onların kendi iş hayatlarında yaşadığı sorunları aktarmalarına vesile olduk. Bir yol haritası çizmeye başladık ve şimdiye kadarda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim internet sitemizde bulunan rehberi yaklaşık 600 bin kişi okumuş durumda ve giderek yaygınlaşıyor”.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeyi hedefliyoruz

Arıkök, QNB Türkiye olarak fırsat eşitliğini iş hayatında nasıl öne çıkarabileceklerine dair planlamalar yaptıklarının altını çizdi.

Aynı zamanda bu hedeflerden küçük küçük projelerin ortaya çıktığını da belirten Arıkök, "Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksine girmeyi hedefliyoruz. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi bu dünyada sadece 480 civarında kurumun girdiği, Türkiye'de ise sadece 12 kurumun bulunduğu bir endeks. En önemli hedeflerimizden biri ücret eşitliği endeksi. Ülkemizde bankada çalışan kadın oranı yüzde 52 oranında. Bizim bankamıza baktığımızda ise bu oran yüzde 59'larda. Ne yazık ki sektörümüzde üst kademelere çıktığımız zaman kadın oranı azalmaya başlıyor ve yüzde 30 seviyelerine düşüyor. Kadına iş hayatı boyunca onu destekleyecek ek fırsatlar ve eğitimler sunmak, mentörlük yapmak ya da eşit haklara ulaşmasını sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genç kızları iş hayatına kazandırıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana teması da buydu. Bu işin hakkaniyetli olması" diyen Arıkök, kendi içlerinde dönüp baktıklarında mühendis kökenli çalışan kadın oranının yüzde 40'ın altında olduğuna ve bunun artması için projeleri olduğuna dikkat çekti. Arıkök, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sırf çalışanlar arasında kadın oranını yükseltmek için ya da yönetici kadrolarında kadın oranını yükseltmek için ani alınan aksiyonlar orta ve uzun vadede kadınlara iş hayatında daha da zarar veriyor. Mühendis kökenli çalışan kadın sayısının artması için şirket içerisinde aksiyonlar almaya başladık. Oranlarımız 2 yıl içerisinde yükselmeye başladı. Aynı zamanda yeni mezunları desteklemek anlamında çalışmalara başladık. Bu kapsamda MİTEK ile yollarımız kesişti. Teknoloji alanına girmek isteyen genç kızlarımıza MİTEK eğitimler veriyor. Bu programa da sponsor olduk. Genç kızlarımızı iş hayatına kazandırmak aynı zamanda topluma da bir katkı olacak ve ilerleyen zamanlarda da bize katkı sağlayacak. Farklı kurumlarla da çalışmaya başlayacağız" dedi.

QNB Türkiye, kadınların üretici olmasını tetikliyor

Birçok tedarikçisi olan QNB Türkiye'nin hedeflerinden birinin de bu alandaki performansını daha da yükseltmek olduğunu belirten Arıkök, "Her sene kadın tedarikçi oranımızı arttırarak desteklemeye çalışıyoruz. Kadın tedarikçilere ulaşıyoruz, platform yaratıyoruz ki bize ulaşabilsinler. Bunlar gerçekten bizim kadın tedarikçi oranımızı yükseltirken aynı zamanda kadının iş hayatına girerek üretici olmasını tetikliyor. Bunu birçok kurum yapsa toplumda kadının üretim içindeki payı da doğal olarak artar" şeklinde konuştu.

"600 tane ihracatçı adayı kadınımıza destek veriyoruz"

QNB Türkiye Minik Eller Büyük Hayaller Projesi ile ana amacın çocuğa dokunabilmek ve onun geleceğine yatırım yapmak olduğunu dile getiren Arıkök, "Şimdiye kadar 700 binin üzerinde çocuğun hayatına dokunduk" dedi. İhracatçı Kadınlar Akademisi ile yaptıkları proje hakkında da bilgi veren Arıkök, "Kadın nasıl ekonominin parçası olur, onu nasıl yukarı çekebiliriz diye odaklandık. Şu an yaklaşık 600 tane ihracatçı adayı kadınımıza destek veriyoruz. Bir andan banka olarak mentörlük ve eğitim desteği veriyoruz. Banka olarak aynı zamanda finansal destek sağlıyoruz. Bütün dış ticaret ürünlerimizi 1 sene boyunca bedava veriyoruz ve onların o start-up olmasına ön ayak oluyoruz. Kadın sayımızın 600'ünde üzerine çıkmasını öngörüyoruz" diye konuştu.