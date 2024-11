Pluxee/Feride Düzduran Gündüz: Kadınların istihdama dahil edilmesinde esnek saatler önlerini açıyor

Takip Et

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

PLUXEE Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Feride Düzduran Gündüz, Nasıl Bir Ekonomi Televizyonunun İş Dünyasında Fırsat Eşitliği Programı özel yayınında Süheyla Yılmaz'ın konuğu oldu.

PLUXEE Türkiye’nin 31 ülkede hizmet verdiği bilgini paylaşan Gündüz, “Kadın çalışanlarımıza yönelik birtakım programlarımız var. Mentörlük programları, global düzeyde kadınların liderliklerini geliştirmek ve yollarını açmak anlamında da global düzeyde birtakım programlar ortaya koyuyoruz. Sadece kendi organizasyonumuzda değil, belli STK’larla da çok yakın çalışarak esas sosyal, global düzeyde de iş ortağımız olmaları için kadınların kariyerlerinde ilerlemelerini, onların önünü açabilmek açısından da birtakım programlara destek oluyoruz” dedi.

Cinsiyet ayırmaksızın toplumumuzu oluşturan her çeşit bireyin katkısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Gündüz, “Farklı fikirlerin farklı jenerasyondan kişilerin farklı kreatif düşüncelerinde toplum içerisinde yer bulabilmesi gerçekten çok kıymetli. Çünkü artık yeni dünyada sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek ve sürdürülebilir başarıyı elde edebilmek için insanların yeteneklerine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

PLUXEE, kadınların istihdama dahil edilmesinin önünü açıyor

“PLUXEE olarak bir misyonumuzda aslında çalışan deneyimi. Çalışanların şirketlerine daha bağlı çalışabilmelerinin anahtarı onların mutluluğundan geçiyor” diyen Gündüz, “Bireyler mutluysa o fırsatlara eşit eriştiklerini düşünüyorlarsa bu noktada huzurlularsa hem organizasyona hem ailelerine hem de topluma çok büyük bir katkı sağlamış oluyorlar. Burada da kelebek etkisini görebilmemiz mümkün. Örneğin PLUXEE’de biz hibrit çalışma sistemiyle çalışıyoruz. Aynı zamanda da esnek çalışma saatlerimiz var. Esnek saatler, hibrit çalışma modelleri kadınların istihdama dahil edilmesi noktasında onların önünü açıyor” şeklinde konuştu.

Mühendislik ve teknolojide yüzde 25’lere kadar ilerledi

Odaklarının kadınlar olduğunu söyleyen Gündüz, sadece kendi organizasyonlarında değil toplum içerisinde kadınların kariyerlerinde ilerlemeleri sürecinde, onların önünü açabilmek açısından da birtakım programlara destek olduklarını belirtti. Diğer bir odaklarının da kadınların mühendislik ve teknoloji alanında önlerini açmak olduğunu ifade eden Feride Düzduran Gündüz, sözlerine şöyle devam etti: “Küresel anlamda mühendislik ve teknoloji alanlarında kadınların oranlarına baktığımızda yüzde 20’leri bile bulmadığını görüyoruz. Bizde ise bu oran yüzde 10’lardayken bugün yüzde 25’lere kadar ilerletmiş durumdayız. Bu noktada ciddi bir şekilde STK’larla çok yakın işbirlikleri yapıyoruz. Mesleklerini değiştirmek isteyen özellikle teknoloji noktasında kariyer yapmak isteyen çalışanları da destekliyoruz. Bu konuda iyi işler yapan STK’lar ve kurumlar var. Onlarla işbirliğiyle çok yakın zamanda bir dizi eğitim programlarımızdan geçtikten sonra teknoloji alanında ekibimize 4 yeni arkadaşımızı dahil ettik.”

Gençleri iş dünyasına hazırlıyor

Gündüz, her sene yaklaşık 15 üniversiteli genci Next Generation Staj Programı organizasyonuna dahil ettiklerinin bilgisini vererek sözlerine son olarakss şunları ekledi: “Pek çok üniversiteden genç arkadaşlarımıza meslekleri tanıtmak ve belli mentörlük programları ile destekliyoruz. Bu noktada üniversitelerle çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Next Generation Staj Programımızda da genç arkadaşlarımız hem gerçek anlamda bir proje deneyimi elde ediyorlar hem staj yaptıkları bölümünde üstlendikleri görevler neticesinde gerçek bir iş deneyimi elde ediyorlar.”

Kadın çalışan oranımızın yüzde 50 olmasını hedefliyoruz

Evdeki işlerinde kadın-erkek eşit bir şekilde iş paylaşımı yapılması gerektiğini düşünen PLUXEE, bunlunla ilgili olarak kendi çalışanlarına farkındalık oluşturması amacıyla seminerler düzenliyor.

Bu seminerlerin kişilerde belli farkındalıklar oluşturduğuna değinen Gündüz, “Hayatın akışında normalleştirdiğimiz birtakım düşünceler ve davranışların aslında ne kadarda fırsat eşitliliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlamında buna aykırı durum teşkil ettiğinin farkına varıyorlar. Biz kadınların istihdamına gerçekten çok önem veriyoruz. Bizim kadın çalışan oranımız yüzde 47-51 arasında değişiklik gösteriyor. Orta düzey yöneticilerde kadın çalışan oranımız yüzde 42, üst yönetime çıktığımızda ise bu oran yüzde 55’tir. Bizim önümüzdeki 3 sene içerisinde 31 ülkede de kadın çalışan oranımızda yüzde 42’yi tutturmakla ilgili bir hedefimiz var. Türkiye’de ise yüzde 42 olan kadın çalışan oranımızı yüzde 45-50’ye çıkarmak istiyoruz. Müdür alımlarımızda kısa listede mutlaka bir kadın aday olmasını koşul olarak getiriyoruz. Seçim yaparken mutlaka bir kadın adayda olmalı. Önümüzdeki dönem 5 milyon kadının dijital yeteneklerini arttırmakla ilgili bir söz verdik. Kadınların önlerini açarak iş dünyasına dahil etmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.