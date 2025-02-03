Ramazan ayı yardımlarını Pluxee ile yapan şirketler, SGK priminden muafiyet sağlıyor

Dijitalleşmenin her geçen gün daha da yaygınlaşmasıyla işverenler, artık fiyat araştırması, ürün tedarik, koli hazırlama ve teslimi gibi operasyonel süreçlere gerek kalmadan, tek tedarikçi ve tek fatura ile çalışanlarına Ramazan yardımlarını yapmayı tercih ediyor. Pluxee de yüzde 100 dijital platformu ile gıda, hediye, ulaşım ve yemek kartı gibi birçok hizmeti kullanıcılarına tek bir noktadan sunuyor.

63 bini online olmak üzere 120 bin noktada geçerli, Türkiye’nin en geniş üye ağına sahip Pluxee’nin çözümlerini kullanan firmalar, hem çalışanlarına esneklik tanıyarak onlara daha iyi bir deneyim sunuyor hem de yüzde 100’e varan vergi avantajından faydalanıyor.

KOBİ’ler arasında Pluxee kullanımı arttı

Pluxee olarak, şirketlere Ramazan yardımlarını daha hızlı ve tasarruflu organize etme imkânı sunduklarını belirten Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt; “Hem çalışanlar hem işverenlerle düzenli olarak yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki çalışanlar özel dönemlerde işverenleri tarafından hatırlanmak istiyor; kurumların ise 3’te 2’si Ramazan ve Bayram gibi dönemleri çalışanlarına destek olmak üzere önceliklendiriyor. Fakat işverenler bu dönemlerde, geleneksel yöntemlerin zorluklarıyla karşılaşıyor çünkü kısa sürede her bir çalışana hitap eden farklı çözümler organize etmek, ayrı fiyat teklifleri toplamak, birden fazla fatura işlemi ile uğraşmak ve dağıtımını sağlamak ciddi bir operasyonel yük oluşturuyor. Pluxee olarak, geleneksel yardım yöntemlerinin zorluklarını ortadan kaldırarak işverenlere kolaylık sağlamak, işverenlerin çalışanlarına destek olurken tasarruf etmelerine olanak tanımak ve daha iyi bir çalışan deneyimi sunmalarına rehberlik etmek için çalışıyoruz. Burada dijital yetkinliklerimiz bizi öne çıkarıyor. Özellikle, teknoloji kullanımının KOBİ'ler arasında her geçen gün yaygınlaşmasıyla dijital çözümlerimize olan ilgi de arttı, işlem hacmimiz son 2 yılda 8 kat artış gösterdi. Bir işveren Pluxee üzerinden sipariş girişi yaptığında çalışanlarına anında SMS ile bilgilendirme sağlıyoruz. Dijital altyapımız ile sözleşmeden siparişe tüm süreci beş dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz; bu sayede işverenler yardımlarını çalışanlarına dakikalar içerisinde ulaştırabiliyor. Ramazan döneminde çalışanlarına yardımda bulunmak isteyen işverenler, Pluxee çözümleri ile çalışanlarına destek olurken yüzde 100 SGK prim muafiyetinden faydalanabiliyor.”

Ramazan’ın bereketi yerel işletmelere Pluxee ile geliyor

Pluxee anlaşmalı yerel işletmeler Ramazan döneminde satışlarını artırma imkânı buluyor. Üye iş yerleri Pluxee kullanıcılarına özel Ramazan iftar menüleri sunarken Ramazan dönemine özel yapılan kampanyalar sayesinde üye iş yerleri, Pluxeeli çalışanlara ulaşarak hem satışlarını hem de bilinirliklerini artırıyor.

Pluxee Gıda ve Pluxee Hediye çözümleri ile çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen bakiyelerini hem marketlerde hem de online alışverişlerde kullanabiliyor. Ramazan’da gıda alışverişlerini CarrefourSA, A101, Mopaş, Happy Center, Çağrı ve Onur gibi 5 binden fazla seçkin markette gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, bakiyelerini market alışverişinin yanı sıra 63 bin noktada, giyimden teknoloji ve ev dekorasyonuna kadar birçok kategoride online olarak harcayabiliyor.