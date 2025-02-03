Marmara Forum’un satış iddialarına yalanlama

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Konkordato süreci devam eden Forum AVM’lerinden çoğunluk hissesi Gezer Ailesi’nde bulunan Marmara Forum ile ilgili satış iddialarının ve 250 milyon Euro’luk satış değerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Gezer Ailesi, Marmara Forum ile ilgili konkordato sürecinin devam ettiğini belirterek, “Bu süreçte sadece Artaş ile değil farklı gruplar ile de görüştük. Ancak bankaların son dakika fikir değiştirmesi nedeni ile bu ve buna benzer alternatif planlar askıya alınmak durumunda kalındı. Bu nedenle satış ya da ortaklık ile ilgili herhangi bir sıcak gelişme yok” dedi. Forum AVM Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Zeynel Gezer, “Bu iş bitti, 250 milyon Euro’ya satılıyor gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. Gündemimizde henüz böyle bir durum ya da bu kadar sıcak bir gelişme yok. 3 ay sonra 5 ay sonra farklı bir durum olabilir ama şu an için bankaların tutumu nedeni ile satış ya da ortaklık gibi bir gelişme mevcut değil” dedi.

Bilirkişi incelemesi devam ediyor

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen yıl mayıs ayında Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için bir yıllık kesin süre vermişti. Bu süreçte söz konusu AVM’lerden Marmara Forum dışındaki 8 AVM’nin yüzde 40’ı LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi tarafından satın alınmıştı. Forum AVM ise bu anlaşmanın dışında tutulmuştu. Hali hazırda konkordato süreci devam eden ve mayıs ayında söz konusu sürecin sonuçlanması beklenen 9 AVM için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecinde çekişmeli alacakların incelenmesi için bilirkişi heyeti atadı. Bilirkişilere ticari defter, banka kayıtları ve diğer belgeler üzerinde inceleme yetkisi verildi.

Türkiye’nin en büyük AVM’lerinden

İstanbul Bakırköy'de yer alan Marmara Forum, 135 bin metrekare kiralanabilir alanında 300 ulusal ve uluslararası marka ve 13 bin metrekarelik eğlence alanı ile İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin de en büyük AVM’leri arasında ilk sıralarda yer alıyor. AVM’nin sitesinde yer alan bilgilere göre Carrefoursa’nın 13 bin metrekare alana kurduğu ve Türkiye’deki ilk konsept hipermarketini içinde barındıran Marmara Forum’da Bauhaus, Decathlon, Mediamarkt, Sinema, D&R, Boyner, H&M, Zara, Marks&Spencer, Teknosa, Play Bowling ve Flo büyük metrekareye sahip markalar olarak yer alıyor. Marmara Forum ayrıca Massimo Dutti’den W Collection'a, H&M’den Mango’ya, Lacoste’tan Network’e, Benetton’dan Gap’e, kadın, erkek, çocuk ve iç giyimde iddialı ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra Atasay, Altınbaş ve Zen Pırlanta gibi mücevher markaları da bulunuyor. Kiralanabilir alanının 25 bin metrekaresini eğlence ve teknoloji alanına ayıran Marmara Forum, Türkiye’nin en fazla salona sahip sinemasını da bünyesinde barındırıyor. 600 milyon Euro’nun üstünde yatırım ile hayata geçen Marmara Forum, 2011 yılında kapılarını açmıştı.