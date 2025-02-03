İstanbul'da simit fiyatlarına zam

İstanbul'da sabah saatlerinde simit fiyatlarının 20 TL'ye yükseldiği görüldü. Daha önce 15 TL'den satılan simitte yüzde 33 oranında bir fiyat artışı yaşandı.

Şehirdeki bazı semtlerde ise simit fiyatları 20 TL’yi aşarak daha yüksek seviyelere çıktı. İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği, yapılan zamla birlikte simidin fiyatını 20 TL olarak belirlediğini ve bu yeni fiyatların İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağını bildirdi.