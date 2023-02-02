Rasyotek’ten işgücü ve emek kaybına dijital çözüm

Türkiye’de her geçen gün değişen mevzuat düzenlemeleri, uyum risklerinin etkili yönetilmesini zorunluluk haline getirirken Rasyotek, sunduğu dijital çözümlerle şirketlerde oluşabilecek işgücü kaybının önüne geçiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, her alanda ve her sektörü ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinin arttığı günümüzde, uyum risklerinin yönetilmesinin şirketler açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Mevzuat uyum fonksiyonunun risk yönetimi, cezai yaptırımlar ve itibar kayıplarının önlenmesi bakımından kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Pak, şunları söyledi: “Mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması ve oluşabilecek uyumsuzluk risklerinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi bakımından önemli bir işlev gören mevzuat uyum fonksiyonunun geliştirilmesi bakımından Rasyotek olarak önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. ‘Teknolojik insan’ ilkesiyle farklı sektörlerden yüzlerce şirkete sunduğumuz rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile Türkiye’nin ilk bilişim holdingi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Eğitimden sağlığa, bilişimden e-ticarete kadar Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holdinge sunduğumuz referans projeler ve danışmanlık hizmetleriyle Amerika ve Avrupa başta olmak üzere ihracat çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz.”

“Birçok şirket süreci yönetecek yetişmiş personel bulmakta zorlanıyor”

SGK ve İŞKUR teşviklerinin yanı sıra kurumsal SGK danışmanlığı, bordro, bilişim hukuku, KVKK farkındalık eğitimleri, veri güvenliği ve teknoloji, yoğun bakım bilgi yönetim sistemi, sağlık bilişim çözümleri ve e-ticaret gibi farklı işkollarında başarılı girişimleri sürdürdüklerini söyleyen Pak, “Türkiye’de yayımlanan yeni mevzuatlara uyum günden güne zorlaşıyor. Tüm sektörlerdeki değişiklikleri takip etmek ve ceza almadan tüm süreci yürütmek, işgücü piyasasının önündeki engellerden biri. Birçok şirket üretim ve ihracatın dışında kalan birtakım işleri yürütmekte ve bu süreci yönetecek yetişmiş personel bulmakta zorlanıyor.” dedi.

EYT’li çalışanları raporluyor

Dijitalleşmenin öneminin farkında bir kuruluş olarak geliştirdikleri yazılımlarla şirketlerin insan kaynakları ve finans departmanlarının yükünü hafiflettiklerini ifade eden Pak, devamında şunları kaydetti: “Personel teşvik sistemleri yazılımlarının yanı sıra değişen ve 2023’te de değişmeye devam edeceğini ön gördüğümüz bazı kanunlarda algoritmik hesaplamalarla danışmanlık vermeye, hızlıca geliştirdiğimiz EYT modülü ile şirketlerin EYT’li çalışanları raporlayıp 2023 yılı personel maliyetlerini öngörülebilir bir şekilde bütçelendirmesini sağlıyoruz. Öte yandan şirketlere hiçbir işyükü oluşturmadan yüksek teşvik kazancı sunmaya ve şirketleri kendi sektörlerinde yatırım yapmalarına yardımcı olarak kazançlarına odaklanmalarına destek oluyoruz.”

Süper portal yazılımı ile 2023 yılında da tedarikçilerine daha güçlü çözümler üreteceklerini vurgulayan Pak, geliştirdikleri yazılımlar ile müşteri süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.