Raya, entegre turizm için dijitalleşip butik otel kuruyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Yukarı Mezopotamya bölgesinde 1993 yılında turizm sektörüne giriş yapan ve uzun yıllar boyunca turizm acentesinde genel müdürlük yapan Rahime Yaşar’ın kentte profesyonel ve entegre turizm hizmetleri sunmak için yapılandırdığı Raya Turizm, büyümesine hızla devam ediyor.

2018 yılında Şanlıurfa merkezli olarak kurulan Raya Turizm, pandeminin olumsuz etkileri ve deprem- sel afetlerine rağmen sahip olduğu turizm mağazalarının sayısını artırmaya hazırlanıyor. Firma ayrıca Alahan Butik Otel ortaklığıyla kentin tarihi bölgesinde yer alan yüzyıllık konaklardan biri olan Arangah Konağı’nı Ocak 2024’e kadar turizme kazandıracak. A Grubu bir seyahat acentesi olarak hizmet sağladıklarını belirten Raya Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rahime Yaşar, yeni dönemdeki ana hedeflerinin kent genelinde yeni turizm mağazaları kurmak olduğunu söyledi. Balıklıgöl Haremi ve Halfeti ilçesinin ilk yatırım yapacakları noktalar olduğunu ifade eden Rahime Yaşar, tüm hizmetlerde entegre bir yapı oluşturabilmek adına konaklama tesisi ve dijital hizmetlerde de proje geliştirdiklerini kaydetti. Yaşar, “Şanlıurfa; Roma gibi Kudüs gibi kadim bir geçmişe ve kültür zincirine sahip. Bu değerler zincirinden en etkin şekilde faydalanabilmemiz için seyahat hizmetlerine ek olarak kente gelen misafirlere profesyonel ve entegre hizmet sunuyoruz. Ulaşımdan konaklamaya, gezi programlarından hediyelik eşyaya, organizasyonlara kadar tüm turizm sürecine hakim bir işletme yapısı yaratıyoruz” dedi.

Turizm mağazalarında hediyelik eşya model sayısı 1000’i geçti

Kticic Art Shop marka ismiyle hayata geçirdikleri turizm mağazaları ile bir yandan kentin profesyonel hediyelik eşya açığını kapattıklarını diğer yandan kente özgü pek çok kültürel ve beşeri değeri koruma altına aldıklarını belirten Rahime Yaşar, portföylerindeki ürün model sayılarınında 1000’i aştığını kaydetti. Turizm mağazacılığına ilk olarak 2019 yılında Göbeklitepe Ören Yeri’nde ve Şanlıurfa Arkeloji Müze’sindeki mağazalarla başladıklarını ifade eden Yaşar, kendi markası olan Kticic Art Shop ile Harran bölgesinde hizmetlerini devam ettirdiğini aktardı. Yeni dönemde Balıklıgöl Haremi ve Halfeti bölgesinde de mağazalar kurmayı amaçladıklarını dile getiren Yaşar, “Kentimize gelen misafirlerimiz için Urfa’nın niş değerleri ile hazırlanmış ürünlerden oluşan bir şehir vitrini oluşturuyoruz. Hiçbir yerde olmayan, tasarımı tamamen bize ait, telifli ve patente dayalı bir hediyelik eşya sistemi uyguluyoruz. Misafirlerimiz için mağazalarımızın sadece fiziki altyapısının iyi ve estetik olması yeterli değil. Aynı zamanda raflarımızı Urfa’nın sahip olduğu inanç, kültür, gastronomi kültürlerini yansıtan gerçek ürünlerle doldurulması için pek çok fabrika, atölye ve kooperatif ile işbirliği kurduk. Bu işbirliği sayesinde 1000’i aşkın ürünü misafirlerimize sunabiliyoruz” diye konuştu.

Urfa’nın endemik çiçeklerinden parfümler geliştiriyor

Portföylerinde yer alan hediyelik eşyaları aynı zamanda e-ticaret platformları üzerinden de piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirten Rahime Yaşar, şöyle devam etti: “Kentimizi tüm yönleriyle yansıtan beşli magnetler, anahtarlıklar, cam füzyon figürlerinden yapılan takı grupları, seramik kabartmalar, halılar, gümüş takılar, geleneksel ve modern giyim ürünleri dahil olmak üzere geniş bir koleksiyonla hizmet veriyoruz. Göbeklitepe figürleriyle hazırladığımız özel kurabiyelerimiz çok güzel geri dönüşler aldı. Son olarak kentimizin endemik bitki türleri üzerine çalışmaya başladık. Ters lale, Mezopotamya sümbülü ve Peygamber Çiçeği çiçeklerini çalıştık. Bu çiçeklerle ilgili kolonya ve parfümler geliştirdik.

Özellikle ters laleden inanılmaz güzellikle bir koku elde ettik. 1000 parçalık koleksiyonumuz en kısa sürede e-ticaret ve online alışveriş platformlarında yer alacak.”

Arangah Konağı’nı Ocak ayında hizmete açacak

Raya Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rahime Yaşar, kısa bir süre önce firma bünyesine kazandırdıkları Haşimiye Meydanı’nda bulunan kentin tarihi yapılarından Arangah Konağı’nı yeniden restore ettiklerini ve butik otel konseptiyle Ocak 2024’te kent turizmine kazandıracaklarını söyledi. Rahime Yaşar, “Haşimiye meydanında bulunan Arangah Konağı’nın tarihi yapısına zarar vermeden 8 suit odalı bir butik otel kuruyoruz. Otelimiz tamamlandığında eş zamanlı olarak 22 kişiye konaklama hizmeti sağlayacak. Üst kültür gruplarına hitap eden bir konsept hazırlıyoruz. Otel odalarımızda jakuzi ve yeni nesil otel sistemleri kuruyoruz. Şuanda ıslak zemin ile ilgili alanlarda inşa süreci devam ediyor. Otelimizin bahçesinde çeşitli gastronomi ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca havuzumuzda gelen misafirlerimizin hizmetinde olacak. Arangah Konağı hizmete girdiğinde kentimizdeki diğer butik otellere de rol model olmasını amaçlıyoruz.