Reeder, günde 2.500 cep telefonu üretiyor

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Samsun’daki üretim üssünde günde 2 bin 500 telefon üreten Reeder, yeni modeli S919’u satışa sundu. Yeni modelin tanıtım toplantısında konuşan Reeder CEO’su Uygar Saral, sadece fiyat rekabetine değil, ürün niteliklerine de odaklandıklarını belirtti. Yeni modellerinin de bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu kaydeden Saral, ABD, Güney Kore ve Çin merkezli markaların yoğun rekabetine rağmen dirayetle teknoloji üretmeye devam ettiklerini dile getirdi. Geçen yıl üretimine başladıkları elektrikli araçları hakkında da bilgi veren Saral, günde 8 adet elektrikli araç ürettiklerini söyledi. Kısa vadede bu sayıyı 20’ye, daha sonra ise 50’ye çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Araç üretmenin telefon üretmekten daha zor olduğunu vurgulayan Saral, bu süreçte birçok zorlukla karşılaştıklarını ancak çözümler bulduklarını kaydetti.

Saral, “Faiz ortamı ve Trump’un politikaları ile birlikte zor bir dönemdeyiz. Yeni hedefimiz sıfır borç, tamamen öz sermaye şeklinde yola devam etmek. Mağazalarımız 250 çıktı. Ama sürdürülebilirlik açısından 150’ye indirdik. 68 ilde mağazamız var. Açıp bir hafta sonra kapattığımız dükkanlar var. Bizim mağazalara gelen yüzde 70 bizim markamızın müşterisi. Cadde mağazaları yapamadık. Esnaf bayilerle mücadele etmek istemedik” dedi.

9 liradan halka açıldık

Saral, borsayla ilgili sorulara yönelik de şunları söyledi: “Biz geçen yıl öz kaynağımızı büyütmemize rağmen zarar açıklıyoruz. Bağlı ortaklıklarımızdan bir şirket sattık, 2 milyar TL girdi kasaya, kar yazamıyoruz. Eskiden malı distribütöre veriyordum. Cirom 10 giderim 6’ydı. Şimdi direkt mağazalarımla müşteriye gidiyorum. Bilançomuzu okurken bunlara da bakmak lazım. 9 liradan halka açılmış bir şirket sıfır borca yaklaşmış, hisse değeri 12 lira bence yatırımcı memnundur. Elektrikli araç konusunda ürünün çıkışında ve sonrasında hikâyeyi iyi yönetemedik. İletişimini daha iyi yapabilirdik. Ön siparişle satışta zorlandık. Teslim tarihlerine yetişemedik. Üretime yetişemedik. Ama ön siparişte teslim etmediğimiz araba kalmadı. Araba üretirken motor ve batarya düşündük. Aracın saç kısmını hazır getiriyoruz. İlk defa dün parçaları birleştirdiğimiz bu modele geçtik. Araç işini niş görmüyoruz.”

Pazarda rekabet yoğun

Telefon ana işleri olduğunu belirten Saral, “3 bin liraya telefon satıyorduk şimdi 40 bin liraya telefon satıyoruz. Rakiplerimize üst segmentte varız diyebiliyoruz” dedi. Saral, şu anda Realme, Infinix gibi Çinli markaların çıktığını, pazarda rekabetin yoğun olduğunu söyledi. Ar-ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini de kaydeden Saral, “Reeder S919’u tüketiciyle buluşturmaya hazırlanırken bir sonraki modelimiz Aura’yı geçtiğimiz aylarda Barcelona’da tanıttık. Ekim ayında da lansmanını yapmayı planlıyoruz. Bu kez akıllı telefon pazarında çığır açacak bir teknolojiye geliyoruz” diye konuştu.