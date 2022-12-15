Rekabet’ten alçı sektöründeki ‘ortak kontrol’ talebine onay

Rekabet Kurulu, Dalsan Alçı ile Saint-Gobain Weber’in birbirleri üzerinde ortak kontrol kurma talebini onayladı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ'nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ ve Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol kurulması işlemine ilişkin yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sürecinde, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olarak başta hakim durum yaratılması veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olup olmayacağı incelendi.

Kurulca, dosyanın müzakeresi sonucu, her iki firmanın ortak kontrol kurulması işleminin, Kanun ve Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izin gerektirdiği sonucuna varıldı. İşlem sonucu etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle de ortak kontrole izin verilmesi kararlaştırıldı.