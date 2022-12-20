Rekabet’ten Coca-Cola Satış ve Dağıtım’a 272,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, Coca-Cola İçecek’in bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş’ye 272 milyon 159 bin 349 lira idari para cezası verdi.

Coca-Cola İçecek’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanacak ve 204 milyon 119 bin 512 lira olarak yasal süresi içerisinde ödenecek.

Şirket, cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğunu ve karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracağını açıkladı.