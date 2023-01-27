Rent Go'ya 3 ödül birden

OSMAN ŞİŞKO

TRABZON-Türkiye’nin önde gelen araç kiralama markası Rent Go, şirketlerin pazarlama süreçlerindeki yenilikçi ve başarılı uygulamalarının değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards’ta 3 kategoride birden ödüle layık görüldü.

Rent Go araç kiralama şirketinin 2013 yılında kurulduğunu anlatan Erol Tuna ‘’İkinci otomotiv markamızın ismini de küçük oğlum Burak Tuna vermiştir. Şirketi, ailem ile beraber kurduk ve geliştirdik, ilk ofisimizi Trabzon da açtık; Ardından Ankara, İstanbul derken bugün Türkiye genelinde 54 ofisimiz bulunuyor.

2023 yılı sonunda ofis sayımızı 75 ‘e çıkarmayı planlıyoruz. İstanbul’un en fazla ofisi olan ve en fazla kiralamaya sahip şirketi olmayı hedefliyoruz. Bunu hedefimize giden adımlarımızı atmaya başladık. İstanbul’un en seçkin AVM ve caddelerinde yerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Erol Tuna’’ Bu işe ilk olarak bayiden çıkan üç test aracıyla başladık. Bugün ise 4 bin araca sahibiz. Yeniliklerimizle ve hizmet anlayışımız ile sektörde örnek gösterilen marka olarak yolumuza devam ediyoruz. Örneğin, Türkiye’de ilk geometrik imzayı biz uyguladık. Bu ve benzeri uygulamalarımız ile amacımız, her alanda yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlamak, aynı zamanda sektörün de gelişimine katkı sağlamak.

Türk iş dünyasındaki şirketlerin, pazarlama süreçlerindeki faaliyetlerinin değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards, markaların ve ajansların pazarlama dünyasında ürettiği yaratıcı projeleri, konusunda uzman jüri üyeleri tarafından titiz bir inceleme süreciyle belirliyor.

Türkiye’nin en güçlü markalarının yarıştığı bu önemli organizasyonda, Rent Go’nun ödül kazandığı kategoriler, “Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) E-Ticaret, Sonuca Ulaştıran Pazar Araştırmaları ve Mobil Deneyim Tasarımı, (Yenilenen). Organizasyonun bu yılki ödül töreni, 15 Aralık tarihinde Zorlu PSM’ de gerçekleştirildi. Törende Rent Go’nun ödülleri, Jüri Başkanları Samet Ensar Sarı (Dijital ve Teknoloji Kategorisi), Hande Aydın (Ürün Geliştirme & Deneyim & Satış Ortamı) tarafından Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna’ya takdim edildi.

Mehmet Can Tuna, kazanılan 3 önemli ödül sonrası yaptığı açıklamada; ‘’Müşteri deneyimini ve memnuniyetini merkez alarak gerçekleştirdikleri hizmetlerin, Rent Go’nun araç kiralama sektöründe ulaştığı ayrıcalıklı noktada önemli bir pay sahibi olduğunu dile getirdi’’.

Mehmet Can Tuna, şu değerlendirmeleri paylaştı: ‘’Üç ayrı kategoride birden ödüle layık görülmek, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Müşterilerimize araç kiralama hizmeti sunan yol arkadaşı olmak, ihtiyaç ve taleplerini değerlendirirken, hızlı, güvenli, açık, tarafsız olarak, kıyaslanamaz seviyede yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak için çalışıyoruz.

Türkiye geneline yayılmış ofislerimizle olduğu gibi dijital kanallardaki varlığımızı da bu anlayış üzerine kurguladık. Amacımız her an ulaşılabilir olmak ve sorunsuz müşteri deneyimi sunmak. Bu topraklarda doğmuş, ‘’yüzde 100 yerli sermayeli’’ bir marka olmamız da hizmet kalitemizde önemli bir fark yaratıyor. Çünkü biz hem müşterilerimizi hem de ülke coğrafyamızı yakından tanıyoruz’’ dedi.

Mehmet Can Tuna, ‘’Bu önemli ödülleri almamızda önemli bir payı ve emeği olan ajansımız Scope’a, çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve değerli müşterilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

Marka Tercihinde En Önemli Unsur Müşteri Deneyimi

İstanbul Marketing Awards’da üç ödül kazanan Rent Go projesi, uzun süren Pazar araştırmaları ve rakip analizleri sonrası ortaya çıkan bir dijital projedir. Projenin dijital deneyim, tasarım ve yazılım süreçlerini üstlenen Scope ajansı, araç kiralama sektöründeki kullanıcıların yaşadığı dijital problemleri analiz etmiş, süreçlerin gelişimine katkıda bulunmuş, kullanıcıların, çok daha az adım ile üyelik oluşturabilmesini, rezervasyon tamamlayabilmesini ve ek hizmetler satın alabilmesine katkıda bulunmuştur.

Hayata geçen proje, müşterilerinden beğeni toplanmış, üyelik ve rezervasyon oranlarında yüksek artışlar elde edilmiştir. Marketing Türkiye Dergisi için PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği 'Araç Kiralama Sektör Araştırması'nda elde edilen verilerine göre Rent Go, yüzde 98’lik memnuniyet oranı ile, müşterisini en çok memnun eden ilk üç şirketten biridir. Araştırmalar, kullanıcıların online platformlardaki marka tercihinde, en önemli belirleyici unsurun “deneyim” olduğunu ortaya koyuyor.

Katılımcılar, kendilerinin deneyimlemediği firmalar için de müşteri yorumlarına ve geri bildirimlerine bakarak karar verdiklerini ifade ediyor.