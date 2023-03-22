Reysaş’tan 520 milyon lira değerinde hizmet sözleşmesi

Reysaş Taşımacılık, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Petkim Petrokimya Holding ile Petkim Petrokimya Aliağa'da yer alan kompleksteki lojistik operasyonlar için toplam 5 yıllık hizmet sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşmeyle 1 yılda yaklaşık 104 milyon TL+KDV olmak üzere 5 yılda toplam 520 milyon TL+KDV ciro bekleniyor. Bu fiyata enflasyon ve artan operasyon maliyetleri her sene ayrıca ilave edilecek.

Sözleşme kapsamında kompleksteki operasyonlar ile bölgedeki diğer mevcut ve yeni operasyonların daha sağlıklı yürütülebilmesi için Socar Türkiye Aliağa Yönetim Binası’nda Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. İzmir Aliağa Şubesi unvanıyla şube açılması ve 190 yeni personel istihdam edilmesi kararlaştırıldı.