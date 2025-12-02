  1. Ekonomim
Suudi Arabistan’ın yeni nesil premium havayolu Riyadh Air, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Dubai Airshow’da dünya genelinde birçok stratejik iş ortaklığına imza attı. Havayolu, Türkiye pazarı için Gözen GSA’yı tek yetkili temsilcisi olarak seçti.

Suudi Arabistan’ın havayolu Riyadh Air, şu anda belirli yolcu gruplarına yönelik olarak Riyad’dan Londra Heathrow Havalimanı’na günlük uçuşlar düzenliyor. Yakın zamanda ise yeni hatlarını duyurmaya hazırlanıyor.

Dijital odaklı hizmet anlayışı, modern filosu ve sürdürülebilirlik taahhüdüyle Riyadh Air, uluslararası havacılıkta yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye pazarına yakın zamanda girecek olan Riyad Air’in Türkiye’deki tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına tek yetkili temsilcisi, güçlü müşteri hizmetleri desteği sağlayan geniş portföyü olan Gözen GSA oldu.

Riyadh Air ile Gözen GSA stratejik iş birliği yaptı - Resim : 1

Riyad Air’den yapılan açıklamada, "Gözen GSA, havayolu temsilciliğinde derin bölgesel bilgi birikimi ve güçlü bir sicile sahip olan Türkiye'deki münhasır temsilcimiz olarak atandı” denildi.

Gözen GSA ise "Riyad Air'in Türkiye temsilcisi olmaktan temsilciliğini üstlenmekten memnuniyet duyuyor. İş ortaklarımızla birlikte hava yolunun ülkemizdeki ticari başarısı için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

