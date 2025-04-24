Saat&Saat’ten çocuklara anlamlı proje

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da geleceğin nesillerine ilham vermeye devam ediyor.

Saat&Saat, dört yıl önce başlattığı bu özel projeyle çocuklara zamanı doğru kullanmanın önemini erken yaşta öğretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, çocukların sadece akademik değil, fiziksel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek üzere "akıllı biyolojik saat" ve "akıllı zaman yönetimi" kavramları merkeze alınıyor. Öğrencilerin dijital çağda karşı karşıya kaldıkları ekran süreleri; tablet, bilgisayar, televizyon gibi araçların hayatlarındaki yeri yeniden ele alınarak, eğitim, spor, aile ve arkadaşlık gibi alanlar arasında sağlıklı bir denge kurmaları teşvik ediliyor.

Akıllı Zaman Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

“Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi bu yıl Türkiye genelinde 10 ilde, 500 okulda tam 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Antalya gibi büyük şehirlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile yürütülen iş birliği, projenin etki alanını her geçen yıl daha da genişletiyor.

Çocuklara zaman yönetimini öğretmenin, onların sağlıklı büyümeleri ve başarılı bir gelecek inşa etmeleri için en değerli armağanlardan biri olduğuna inanan Saat&Saat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken bu özel projeyle bir kez daha çocukların yanında yer alıyor. Geleceğin anahtarı olan zamanı verimli kullanmayı erken yaşta öğretmeyi amaçlayan Saat&Saat, bu doğrultuda çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine katkı sunarak, onların güçlü ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine destek olmaya devam ediyor.