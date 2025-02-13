Sabancı, 8 şirketiyle CDP Küresel Liderler listesinde

Sabancı Holding’in yanı sıra, CDP’ye raporlama yapan diğer 10 Topluluk şirketi arasında yer alan Akbank, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa ve Teknosa listede Türk iş dünyasını temsil etmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl, Küresel Liderler listesinde 5 şirketi bulunan Sabancı Topluluğu, bu sayıyı 8’e çıkarırken, böylece listede bugüne kadarki en yüksek temsil oranına ulaştı.

"Küresel liderlikte %73 ile tarihimizin en yüksek temsil oranına ulaştık"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirlik alanındaki kapsayıcı çalışmalarının dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarının altını çizerken, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, küresel ölçekte en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını işlerimize entegre ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki bir yatırım holdingi için, böylesine bir adanmışlık şüphesiz birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Ama geldiğimiz noktada, sürdürülebilirlik konusunda kalıcı başarının yolu zorluklara göğüs germekten, kararlılıkla mücadeleden geçiyor. Bu sonuçlar, Sabancı’nın bu alandaki kararlılığın en güçlü göstergesi. Bugün Sabancı Holding ile birlikte, CDP’ye raporlama yapan 11 şirketimizden 8’i Küresel Liderler arasında yer alıyor. Kalan 3 şirketimizden 1’i Türkiye Liderleri listesindeyken, 2’si ise Yönetim seviyesinde temsil ediliyor. Topluluğumuzun yaklaşık %73’ü küresel liderlik seviyesinde yer alıyor ki bu oran, dünya genelinde bizim ölçeğimizdeki yatırım holdingleri arasında ulaşılması son derece güç bir seviye. Bu aynı zamanda, Sabancı tarihinde de ulaştığımız en yüksek temsil oranı. Topluluk Vaadimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirliği böylesine içten sahiplenen tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sabancı Topluluğu şirketleri CDP Küresel Liderler listesinde yer alarak, sürdürülebilirlik stratejisi, iklim değişikliği ve su güvenliği gibi alanlarda attığı somut adımlarla, yüksek performansı ve şeffaflık anlayışıyla dünya çapında 20 binden fazla şirket arasında öne çıkıyor.