Sabancı Holding orta vadeli hedeflerini açıkladı

Sabancı Holding'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, beklenti dönemi sonunda net aktif değer (Holding nakit hariç) 20 milyar dolar olarak hedeflendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 8/10/2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 - 2029 dönemine ait orta vadeli hedeflerinin aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine ve bu hususların kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Kriter Hedef

Net Aktif Değer (Holding nakit hariç) * 20 milyar ABD doları

AOSM ** Düzeltilmiş Getiri +120-150 baz puan

Yatırım Harcamaları / Ciro *** %15 - %20

Döviz Cinsi Gelir Payı *** ≥%30

Net Borç / FAVÖK Oranı *** ≤2.0x

* Beklenti dönemi sonu

** Ağırlıklandırılmış Ortalama Sermaye Maliyeti, beklenti dönemi ortalaması

*** Banka dışı, kombine, beklenti dönemi ortalaması

Orta vadeli hedef olarak belirlenen geleceğe dönük değerlendirmeler, tasarlanan iş planlarının gerçekleştirilmesine ve piyasalarda cari iş koşullarının devam ettiği varsayımına dayanmakta olup, varsayımların gerçekleşmesinde meydana gelebilecek çeşitli değişiklikler, tahmin edilenlerden farklılık gösterecek şekilde fiili sonuçlara neden olabilir."