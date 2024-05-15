Pegasus, Sabiha Gökçen'i Bratislava’ya bağladı

Pegasus Havayolları’nın 2024 yılında Hırvatistan’da Zagreb (ZAG), Mısır’da Sfenks (SPX), Kazakistan’da Aktau (SCO), Bulgaristan’da Sofya (SOF) ve Moldova’da Kişinev’den (RMO) sonra başlattığı 6. yeni uluslararası uçuş hattı Bratislava oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) ile Bratislava (BTS) arasında çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez uçuş yapılacak.

Tuna Nehri ve Morava Nehri kıyısında yer alan Bratislava, Avusturya ve Macaristan olmak üzere iki egemen devlete sınırı olan tek başkent olarak Avusturya, Bulgar, Hırvat, Çek, Alman, Macar gibi pek çok kültürel, tarihsel ve dini izi bir arada bulunduruyor.

Yeni hat 23 bin uluslararası yolcu kazandıracak

Bu yeni hattın Sabiha Gökçen’e yılın geri kalanında ek olarak 23 bin uluslararası yolcu getirmesi bekleniyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı böylece 53 ülkede 40 iç hat ve 122 dış hat noktasına hizmet verir hale gelirken genel olarak 162 destinasyona güçlü şekilde bağlanacak. Sabiha Gökçen, 2024’ün ilk aylarından itibaren yolcu sayısını düzenli olarak artırmaya devam ediyor.

“Avrupa bağlantılarımız güçleniyor”

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar, seferlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, turizm sezonunun başında açılan bu yeni hat ile gözbebeğimiz İstanbul’u Avrupa’nın köklü şehirlerinden birine daha direkt uçuş ile bağlayarak seyahat deneyimini artırıyoruz. Hem İstanbul’dan Bratislava’ya hem de Bratislava’dan İstanbul’a seyahat edecek olan misafirlerimize konfor ve kolaylık sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa’nın göbeği sayılan Bratislava’ya uzanan bu hat, ISG’nin Avrupa bağlantılarını güçlendiren önemli gördüğümüz iş birliklerinden birini oluşturmakta. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.