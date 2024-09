Samsun’dan yetenek ihraç eden BAT’ın gözü yatırımda

Takip Et

HANDAN SEMA CEYLAN

British American Tobacco (BAT) Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, regülasyonlarda bir düzenleme olursa, inovatif ürünler için ilk etapta Samsun’a 200 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi. İtalya’nın Trieste kentinde inovatif ürünler için kurulan fabrikanın müdürünün Samsun’dan transfer olduğunu kaydeden Yüce, “Yeteneğimiz ve kaynağımız var. İtalya ekonomisine 2 milyar dolar vergi sağlayan bu fabrikayı Türkiye’de kurabiliriz” dedi.

Bir grup basın mensubu ile Trieste’de bir araya gelen BAT’nin İtalya ve Türkiye yöneticileri, Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımın ayrıntılarını paylaştı.

BAT İtalya Kurumsal İlişkiler Direktörü ve BAT Trieste Başkanı Andrea Di Paolo ev sahipliğinde gerçekleştirilen tesis gezisinde konuşan Alper Yüce, “Modern oral dediğimiz nikotin şaselerinin önemli bir ihracat potansiyeli var. İsveç’i dumansız hava sahası haline getiren bu ürün şu an Türkiye’de satılmıyor. Biz de şu an itibarıyla Trieste örneğine bakıyoruz. Trieste örneğinin aynısını şu an Türkiye’de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturabiliriz. Maliyetler anlamında çok ciddi rekabetçi olabiliyoruz. BAT Türkiye olarak zaten halihazırda 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

Regülasyonların uygun hale gelmesi durumunda Türkiye’de Samsun fabrikasında bu yatırımı hayata geçirmek için hızlıca 200 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazır olduklarını belirten Yüce, bu yatırımın ihracat gelirlerini de artıracağını anlattı.

“Türkiye'den 60'ın üzerinde yetenek ihraç ettik”

BAT Türkiye’nin en önemli yetenek merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Yüce, şunları söyledi: “Bugüne kadar Türkiye’den 60’ın üzerinde Türk yetenek farklı kıtalarda son derece kritik roller üstlendi ve üstleniyor. Samsun fabrikamız, BAT grup bünyesindeki en büyük tesislerinden biri. Samsun’dan dünyaya sadece tütün ürünleri değil aynı zamanda yetenek de ihraç ediyoruz. Trieste bunlardan biri. Trieste Fabrikası’nın Müdürü Zeynep Aşar… Amerika, Londra ve dünyanın birçok bölgesinde Samsun’dan yetenekler görev yapıyor.”

Triste’de yatırımla ilgili soruları ayrıca BAT Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Can Özbek, MIB Trieste Üniversitesi Prof. Michele Bertoni ve Friuli Venezia Giulia (FVG) Başkanı Massimiliano Fedriga yanıtladı.

Trieste fabrikasının Türk müdürü Zeynep Aşar…

BAT’nin Trieste Fabrikası’nın müdürü Zeynep Aşar, göreve başlayalı henüz bir yıl olmamış. Yatırım kararı alınmasının ardından Trieste fabrikasının 9 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını anlatan Aşar, şunları söylüyor: “Burada 19 ülkeden çalışanımız var. Yönetim kadrosunda kadın çalışan oranı yüzde 47. Trieste’nin BAT ekosisteminde 3 ana rolü var. Trieste bir inovasyon fabrikası. Her yeni üründeki teknolojik yenilikler burada ilk defa denenip daha sonra diğer pazarlara gidiyor. Bu fabrika, dünyada ilk defa yeni ürünlere odaklanmış bir fabrika. Herhangi bir geleneksel tütün üretimi şu aşamada planımızda yok. Fabrikanın ana alanı ‘modern oral’ dediğimiz nikotin saşeleri ve diğer ısıtmalı tütün ürünleri olacak. Bu tesisi kurmak için kamu otoriteleri de bizi destekledi. Trieste fabrikasından nikotin şaselerini 12 ülkeye ihraç ediyoruz. İtalyan ekonomisine ise 2 milyar euroluk bir vergi geliri sağlıyor. Avrupa’da bu tarz tesisler için yer sıkıntısı var. Trieste çok uygundu, çünkü sıfırdan yapıldı. Samsun çok daha büyük bir yerleşkenin içinde. Her şey müsait. Gerekli koşullar oluştuğunda üretim maliyeti avantajıyla Türkiye çok daha cazip bir ülke olacaktır.”

Maria Theresa, Trieste’yi serbest ticaret şehri yaptı

İtalya ana karasının en kuzeyinde, Slovenya sınırında bulunan Trieste, Avrupa’nın önemli liman kentlerinden biri. Kentin kaderini İmparator VI. Charles'ın kızı Habsburglu Maria Theresa’nın ticaret vizyonu değiştiriyor. Tamamen serbest ticaret şehri haline getirilen Trieste’de ticaretin huzur içinde sürmesi için tüm dinlere aynı mesafede yaklaşılıyor. Öyle ki şehrin en büyük meydanında Avrupa mimarisinin tersine kilise bile bulunmuyor. Bu yaklaşımla bir küçük sahil köyü olan Trieste, nüfusunu 18. yy’ın ortalarında dörde katlıyor. 1. Dünya Savaşı’nın sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılması ile İtalya’ya verilen Trieste, 2. Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve İngiltere yönetiminde 9 yıl geçirdikten sonra İtalya’ya iade ediliyor. Halihazırda İtalya’nın Friuli-Venezia Giulia eyaletinin başkenti olan Trieste, geçen yıl 626 milyar dolar ihracat yapan İtalya’nın yüklerinin taşındığı bir liman şehri. Limana yanaşan gemilere inat saatte 200 kilometre hızla esen bora rüzgarı kentin önemli bir sembolü. Tam da bu nedenle BAT’nin Trieste fabrikasında bir rüzgar ağacı bulunuyor. Oradan elde edilen enerji ile de fabrikadaki tüm elektrikli araçlar şarj ediliyor.