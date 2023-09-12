Samsung Türkiye, yeni mobil cüzdan uygulamasını kullanıma sundu

Samsung Türkiye, yeni mobil cüzdan uygulaması S Wallet'ı kullanıcılarına sundu. Şirketin açıklamasına göre, Samsung Electronics Türkiye tarafından Visa ve Türkiye İş Bankası iştirakleri Pazarama ve Moka ile ortaklaşa hayata geçirilen uygulama sayesinde, Samsung Galaxy kullanıcıları akıllı saat ve akıllı telefonları üzerinden temassız ödeme yapabiliyor.

Kullanıcılar, Moka'nın lisansı ile üretilen ön ödemeli kartlarına para yükleyip harcamalarını online ve fiziki olarak gerçekleştirebiliyor.

S Wallet projesi, sadece bir dijital cüzdan olmanın ötesinde kullanıcılara avantajlı bir dünya sunuyor. Proje kapsamında Visa özellikli S Wallet kart sahipleri, Türkiye İş Bankası'nın kendilerine özel olarak sunduğu Maximum kampanyalarından yararlanabiliyor.

Maximum özellikli kartlar, online alışveriş platformu Pazarama'ya, uygulama içerisinden doğrudan erişerek avantajlı alışveriş yapabilme fırsatı sunuyor.

Finans, ödeme, online alışveriş ve teknoloji dünyasının çok önemli markalarını bir araya getiren S Wallet ile kullanıcılar kendi aralarında para gönderebilirken, istedikleri banka hesabından ya da karttan cüzdanlarına para transfer edebiliyor, İş Bankası bankamatiklerinden ücretsiz para yüklemesi yapabiliyor.

Bunun yanında kullanıcılar uygulama ile Samsung telefonları ve akıllı saatleri ile temassız ödeme yapabiliyor, kart bilgisi girmeksizin Pazarama'dan da kolayca online alışveriş gerçekleştirebiliyor.

S Wallet uygulaması ile Samsung telefon ve saat sahipleri ister S Wallet'a özel ayrıcalıklar sunan uygulama içerisindeki alışverişlerde, isterlerse de tüm alışverişlerinde ödeme yapabiliyor.

Böylelikle S Wallet, fiziksel POS'lar üzerinden akıllı telefon aracılığıyla temassız ödemenin yanı sıra akıllı saatle ödeme imkanı giyilebilir teknolojinin güzel bir örneği olarak sunuluyor.

Samsung akıllı telefon ve saatler POS cihazına okutularak S Wallet cüzdanlardan ödeme gerçekleştiriliyor. S Wallet kullanıcıları, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra kendilerine özel kampanyalardan da faydalanabiliyor.

3 yıl içinde 1 milyon aktif kullanıcı hedefi

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung olarak Türkiye'de ilk defa kendi ödeme çözümünü hayata geçiren mobil telefon markası olduklarını ifade etti.

Azdemir, "Kullanıcılarımız S Wallet ile cüzdansız alışverişin rahatlığını yaşarken ödemelerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. Kullanıcılarımız sadece cüzdansız değil, telefonları yanında olmadan akıllı saatle ödeme yapabilecekler. S Wallet ile Türkiye'deki Samsung kullanıcılarına özel birçok avantajı aynı anda sunuyor, onların hayatlarına önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Kullanıcılar S Wallet ile hem İş Bankası tarafından kendilerine özel sunulan kampanyalara hem de Visa kampanyalarına dahil oluyor." ifadelerini kullandı.

Samsung ürün alışverişlerinde de kullanıcılara özel kampanyaları, marka iş birliktelikleri, oyun kampanyaları ve Galaxy fırsatları entegrasyonu ile avantajlar sunacaklarını aktaran Azdemir, şu bilgileri verdi: "S Wallet ile diğer mobil cüzdan uygulamalarından ayrıştığımız en önemli konu temassız ödeme ayrıcalıkları ve iş ortaklarımız ile oluşturduğumuz uygulama içi pazar yeri ekosistemi. Akıllı telefonu dokundurarak ödemenin yanında, akıllı saat ile ödeme gibi ödeme yöntemlerini de ilk kez kullanıcılarımıza sunuyoruz. Samsung kullanıcıları böylece tek bir cihaz üzerinden tüm ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kullanıcılarımız online alışverişlerde yenilenen dinamik kod sayesinde ödemelerini güvenli bir şekilde yapabiliyor. S Wallet ile 3 yıl içerisinde 1 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Samsung S Wallet kullanıcılarına lansmana özel olarak toplam 1 milyon TL hediye ediyoruz. S Wallet üzerinden ilk defa 100 TL ve üzeri harcama yapan kullanıcılarımıza 50 TL hediye ediyoruz."

"Tüm dünyada kolayca temassız ödeme yapmak mümkün hale geliyor"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de Visa'nın amacının her yerde ve herkes için ödeme yapmanın ve kart kabulünün en iyi yolunu sunmak olduğunu vurguladı.

Mümin, "Bugün tanıttığımız S Wallet, giyilebilir teknolojiler ile güvenli ve hızlı ödeme yapma özelliğinin buluştuğu en optimum örneklerden birini bizlere sunuyor. Akıllı saat gibi giyilebilir teknolojilerle cüzdanınızı, kartınızı ya da telefonunuzu çıkarmaya bile gerek kalmadan sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kolayca temassız ödeme yapmak mümkün hale geliyor. Bu aynı zamanda, Visa'nın küresel ölçeği ve en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan teknolojik ağı ile ödemeleri güvende tutma prensibimizin bir başka örneği. Ekosistemin dijital gelişimini destekleyen önemli bir adım olarak gördüğümüz S Wallet, çok ortaklı bir ekibin sinerjisiyle ortaya çıkan çözümler bütününün bir sonucu. Projenin hayata geçmesinde emeği olan Samsung, Moka, Maximum ve Pazarama ekipleri ile Visa'daki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Cüzdan altyapısı ile önemli bir eksikliği de tamamlıyoruz"

Pazarama Genel Müdürü ve Moka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Uğraş Kaygalak da Samsung, Visa, Pazarama ve Moka iş birliği ile hayata geçirdikleri proje sayesinde, Türkiye'de akıllı saat ile temassız ödeme yapma konusunda yeni bir adım atmakla kalmadıklarını, aynı zamanda bankalar dışında NFC ile ödeme yapabilen lokal bir uygulamayı da Samsung kullanıcılarının hizmetine sunduklarını belirtti.

Kaygalak, finansal teknolojilerin gelişiminde bankacılığın ulaşamadığı alanlarda da kapsayıcılığı artıran bir katma değer sağladıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bankası grubunun iki kuruluşunu temsilen belirtmem gerekir ki Moka'nın lisansı ve Pazarama'nın teknolojisi ile geliştirilen bu uygulama sayesinde, hem fiziki dünyada hem de online alışverişte kullanılabilen cüzdan altyapısı ile önemli bir eksikliği de tamamlıyoruz. Global bir dijital cüzdan olan Samsung Pay'in, yerel sunucularımız üzerinde ülkemiz regülasyonlarıyla birebir uyumlu şekilde lokal bir versiyonunu kullanıma sunmak gurur verici. Bu sayede, oldukça uzun zamandır süregelen bir ihtiyacı da gideriyoruz. S Wallet sayesinde kullanıcılar, doğrudan uygulamanın içinde yer alan Pazarama'dan cüzdanlarıyla online alışveriş yapabilecek. Normalde pazar yerleri, cüzdanı ek bir hizmet olarak sunarken, burada duruma farklı bir bakış açısı getirerek, Pazarama'yla online alışverişi cüzdanın bir fonksiyonu haline getirerek Samsung müşterilerine özel, yenilikçi ve kolay bir online alışveriş deneyimi sağladık."

Kaygalak, projenin, kendi alanlarında büyük 4 markanın bir araya gelerek hayata geçirilmesinin de ayrıca önemli olduğunu, bunu ülke finansal teknolojilerinin gelişimi ve ekosistem anlayışı açısından çok değerli bulduğunu kaydetti.