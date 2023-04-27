Samsung'un net karı yüzde 86 düştü

Samsung Electronics'in ilk çeyrek net karı, çip endüstrisindeki gerilemenin nedeniyle yarı iletken segmentinin kayıp yaşaması sonucu bir önceki yıla göre yüzde 86 düşerek 1,56 trilyon won (1,18 milyar USD) olarak gerçekleşti.

Güney Koreli dev teknoloji şirketi yaptığı açıklamada, 2023 yılının ikinci çeyreğinde de çip talebinin toparlanması beklentisi olmadığına dikkat çekti.

Şirketin çip üretimi segmenti, söz konusu çeyrekte 4,58 trilyon KRW faaliyet zararı bildirdi ve gelir yıllık yüzde 18 düşerek 63,75 trilyon KRW'ye inerken, faaliyet karı yüzde 95 düşüşle 640.20 milyar KRW'ye geriledi.