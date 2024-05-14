Şişecam'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yatırım desteği

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam’a, Mersin’de devam eden enerji camı işleme hattı yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi verildi.

Dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için 2022 yılında duyurduğu yıllık 26,6 milyon metrekare enerji camı işleyebilecek hattı için bu teşvikten yararlanacak olan Şişecam, gerçekleştirdiği yatırımla yılda yaklaşık 150 milyon Euro’luk enerji camı ithalatının önüne geçmeyi planlıyor. Şişecam ayrıca enerji camında ortaya çıkabilecek arz açığını kapatırken ihracat fırsatlarını da değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Devam eden bu yatırım Şişecam’ın Türkiye enerji cam sektöründeki öncü pozisyonunu desteklerken global cam sektöründeki güçlü konumunu da pekiştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son bir yıl içerisinde 50 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştiren ve yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapan şirketlere verdiği Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'yle cari açığın azaltılması hedefleniyor. Destek kapsamında şirketlere KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi sağlanıyor.