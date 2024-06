Saruhan Holding’de dijital dönüşüm Ali İlker Yüceer’e emanet

Takip Et

Saruhan Holding çatısı altında bulunan Fakir Hausgeräte, De’Longhi, Braun ve İYO gibi global markalarının dijital süreçlerinin yönetimi, uzun yıllar kamu ve özel sektörde başarılı çalışmalara imza atan Ali İlker Yüceer’e emanet edildi.

Daha önce iki ayrı direktörlük olan Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri birimleri tek çatı altında toplandı. Böylece Yüceer; dört dünya markasının dijitalleşme, teknolojik altyapı ve bilişim süreçlerinin tamamından sorumlu olacak.

1977 yılında Kıbrıs’ta doğan Ali İlker Yüceer, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon bölümünden mezun oldu. Stanford Üniversitesi, Machine Learning and Artificial Intelligence alanlarında eğitimini tamamladı.

Hemen ardından System Of Georgia Üniversitesi’nde Cyber Security and Internet of Things eğitimini tamamladı ve Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Bölümü’nden yüksek lisans mezunu oldu.

İş hayatına 1994 yılında başlayan Yüceer, çeşitli firmalarda bilgi teknolojileri yöneticiliği yaptı. Bu alanda sayısız sertifika ve yetkinlik belgelerine sahip olan Yüceer, 3 yıldır Saruhan Holding’te görev alıyor.