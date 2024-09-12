Saya Holding, Volt Grubu'ndan motor bölümünü WEG'e satıyor

İZMİR / EKONOMİ

1961 yılında Brezilya merkezli WEG S.A.; elektrik motorları, dişli kutuları, tahrik ve kontrol sistemleri, enerji üretimi ve transformatörleri, elektrifikasyon ürünleri ve sistemleri, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarına odaklanan ve yatırım malı üretiminde faaliyet gösteren küresel bir elektro-elektronik ekipman şirketi olarak kurulmuştur. Şirket, Türkiye merkezli Saya Holding'in sanayi ve ticari elektrik motorları üreten iştiraki Volt Motor'un devralınması için bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, WEG’in Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi André Menegueti Salgueiro tarafından hissedarlara, piyasaya ve kamuoyuna duyuruldu ve Brezilya Borsası'na da bildirildi.

Bünyesinde Folkart, Humanis, Volt Motor, Volt Teknoloji, Volt Redüktör ve Livamine gibi güçlü markaları barındıran Saya Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, sözleşmeyi doğruladı. Mengi, Volt Motor’un WEG'e devir bedelinin 88 milyon ABD doları (İşletme Değeri- EV) olduğunu belirtti. Mengi, Rekabet Kurumu'nun işlemi incelemesi ve onaylamasının ardından satın almanın tamamlanacağını ekledi.

Cem Mengi, sözleşmenin Rekabet Kurumu'nun incelemesine sunulacağını ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satışın gerçekleştirileceğini vurguladı.

WEG'in talip olmasının nedeni

Bu sözleşme ile WEG, 450 kW'a kadar tek fazlı ve üç fazlı elektrik motorlarının tasarım ve üretimine tahsis edilen 27.000 m²'lik (290.000 ft²) bir fabrikaya sahip olan Volt'un tam kontrolüne sahip olacak. WEG ayrıca 690 çalışandan oluşan bir ekibi de kendi bünyesine katacak. WEG’in Endüstriyel Elektrik Motorları bölümünün Genel Müdürü Rodrigo Fumo, WEG’in Volt Motor'u neden satın almak istediğini şöyle açıkladı:

"Şirketin Doğu Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi son derece rekabetçi ve stratejik pazarlardaki görünürlüğünü ve ürün tedarikini artırmasına olanak tanıyacak olan bu satın alma, WEG’in endüstriyel ve ticari motorlar alanındaki büyüme stratejisiyle de uyumlu. Ayrıca Volt'un İzmir, Türkiye'deki konumu, gelişmiş bir karayolu lojistik ağı ve iki büyük limana erişim sunarak bu pazarlara erişimi kolaylaştırıyor ve önemli bir lojistik avantaj sağlayarak müşteriler ve bölgedeki tüm WEG operasyonları için çok daha hızlı transit süreleri sağlıyor.”

Volt Motor’u büyüterek bu güçlü konuma getiren Cem Mengi, artık faaliyet gösterdikleri sektörlerde yüksek teknoloji ve inovasyon merkezli yeni alanlara odaklanarak şirketlerinin rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Mengi, satışın Türkiye için faydalı olmasını ve gelecekteki fırsatlar için örnek teşkil etmesini umduğunu belirtti.