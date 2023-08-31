Schneider Electric ve SUEZ'den iş birliği

Schneider Electric ile atık ve su hizmetlerinde dijital ve döngüsel çözüm şirketi SUEZ, enerji verimliliği, kaynakların korunması ve su döngüsü yönetim sistemlerinin karbon etkisinin kontrolüne yönelik dijital çözümleri hızlandırmak için iş birliği yaptı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket SUEZ'le, küresel bir anlaşma ile su ve atık su alanında yenilikçi bir yönetim sistemi için güçlerini birleştirdi. Sunulan dijital çözümler, eskiyen altyapıyı yeniliyor ve tüm su döngüsü boyunca akıllı, verimli ve güvenilir sistemler kurulmasını mümkün kılıyor.

Schneider Electric ve SUEZ, daha iyi performans gösteren ve daha dayanıklı su döngüsü altyapıları kurarak su kıtlığının yarattığı zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Schneider Electric, SUEZ'in dijital AQUADVANCED ürün yelpazesini kendi su döngüsü yönetim yazılımı EcoStruxure Water Advisor'a entegre edecek.

Dünya genelinde kamu ve özel su yönetimi şirketleri arasında 10 yılı aşkın süredir kullanılan AQUADVANCED, halihazırda 1.500'den fazla şebeke ve tesisi kapsıyor.

"Su döngüsünün tamamını ele alan dijital dönüşüm odaklı bir iş birliğine imza atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUEZ Dijital Çözümler Kıdemli Başkan Yardımcısı Patricia Villoslada, bu iş birliğinin küresel önemine dikkati çekerek, "AQUADVANCED platformu, su ve atık su şebekelerinde altyapıların ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca gerçek zamanlı yönetimini mümkün kılarak müşterilerimize değer sunan öncü bir platformdur. SUEZ'in benzersiz bilgi birikimi ve lider dijital çözümleri ile Schneider Electric'in küresel entegrasyonunun bir araya gelmesiyle bu değeri daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu iş birliği, AQUADVANCED'in küresel çapta yaygınlaşmasını ve pazarda hızla kendine yer bulmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Su ve Atık Su Başkanı Alain Dedieu ise şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, Schneider Electric'in dünya çapında sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma sözünün ve özellikle de çoğu ülkenin ve endüstrinin sürdürülebilirlik kaygılarının merkezinde yer alan su sektörüne yönelik taahhüdünün bir yansımasıdır. Esnek su kaynakları ile enerji verimli ve karbonsuzlaştırılmış su altyapısı sağlamak, su ve enerji arasında bağlantı kurarak tek bir ekosistem olarak birlikte çalışmakla mümkün. Biz de bu doğrultuda, su döngüsünün tamamını ele alan dijital dönüşüm odaklı bir iş birliğine imza atıyoruz. Böylece daha sürdürülebilir bir dünya hedefimize de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz."

EcoStruxure Water Advisor ve AQUADVANCED kombinasyonu sektörde bir ilki temsil ediyor

Verilen bilgiye göre, şebeke ve tesis operatörleri ile su kaynakları yönetim ekiplerine destek sunan EcoStruxure Water Advisor ve AQUADVANCED kombinasyonu sektörde bir ilki temsil ediyor.

Yenilikçi yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle donatılan bu ürün, binlerce veri noktasını gerçek zamanlı olarak entegre edip işleyerek su döngüsünün tüm aşamalarında su arıtma altyapısının izlenmesini ve proaktif yönetimini mümkün kılıyor. Böylece sızıntıları ve kirliliği tespit etmek, sel ve kuraklık gibi aşırı iklim olaylarının etkisini kontrol etmek, kaynakları en iyi maliyetle güvence altına almak, mevzuata uygunluk ve çevre standartlarını karşılamak için su ve atık su arıtımını optimize etmek kolaylaşıyor.

Schneider Electric ve SUEZ'in yeni hizmet paketi, enerji kullanımını yüzde 30'a kadar azaltırken, gelir getirmeyen suyu yüzde 15, deşarj edilen atık su hacimlerini yüzde 50 azaltabiliyor. Ayrıca işletme maliyetlerinde yüzde 25'e varan azalma ve dijital ikiz çözümü ise toplam sahip olma maliyetinde yüzde 20'ye varan tasarruf sağlama potansiyeline sahip.