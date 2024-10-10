Sektörü yukarı taşımak isteyen GYODER’den çifte eğitim hamlesi

Gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla GYODER ve İAV iş birliğinde, Rönesans Gayrimenkul ve Servotel sponsorluğunda düzenlenen ‘Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’nın ikincisi sonuçlandı. Gayrimenkule yönelik özgün ve bağımsız araştırmaya dayalı bilimsel verilerin, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi ve ortaya konulan özgün çalışmaların pratik hayata örnek olacak şekilde sektörün ilgisine sunulmasını hedefleyen yarışmanın jürisinde Dr. Ahmet Büyükduman, Prof. Dr. Ahmet İncekara, Prof. Dr. Ali Hepşen, Arif Çağdaş Aydınoğlu, Ender Güler, Prof. Dr. Gürsel Öngören, Dr. Levent Sümer, Dr. Murat Berberoğlu, Dr. Raife Y. Eyiler, Prof. Dr. Selin Gündeş, Doç. Dr. Serhat Başdoğan ve Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş yer aldı.

Kazananlar 9 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde açıklandı

Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’nın kazananları 9 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Yarışmanın birincisi “Türkiye’de Faiz Politikalarının Konut Talebine Olan Etkileri: Bir Uygulama” başlıklı doktora tezi ile Kemal Serdar Yılmaz olurken,

Sibel Canaz Sevgen “Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme Algoritmaları” doktora teziyle ikinci, Zehra Çelik “Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performansında Çeşitlendirme Etkisi” başlıklı yüksek lisans tezi ile üçüncü oldu. Jüri özel ödülünün sahibi ise “Düzce İçin Bir Eşik Olarak Deprem: Merkezdeki Konutların Tipomorfolojik Dönüşümü” başlıklı yüksek lisans tezi ile Nisa Nur Özkan oldu.

Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 20.000 TL nakit, doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 30.000 TL nakit ödül verildi. Ödüllü tezler, ayrıca basılı hale getirilerek iş dünyasına, ilgili üniversitelere ve kütüphanelere ulaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi ile protokol imzalandı

Ödül töreninin ardından GYODER, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile eğitim, araştırma, profesyonel gelişim ve diğer akademik faaliyetler alanında iş birliği yapmak üzere bir protokol imzaladı. Buna göre iş birliği kapsamında GYODER ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ortaklığında özellikle gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yönetimi, tesis yönetimi, inşaat muhasebesi sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, gayrimenkul okul yazarlığı, kentsel dönüşüm ve değerleme gibi alanlarda ortak eğitim programları, seminerler, paneller, sempozyumlar, atölye çalışmaları ve uzmanlık kursları düzenlenecek. Protokol kapsamında tezli ve tezsiz lisansüstü programı planlaması ve ortak sertifika programlarının geliştirmesi de hedefleniyor.

Ayrıca Enstitü ve GYODER iş birliği sayesinde GYODER Gayrimenkul Akademisi de önümüzdeki dönemde yeni projelere imza atacak.

"Akademik çalışmaları destekliyoruz"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eğitim ve akademik çalışmalar, sektörümüzün geleceğine ışık tutacak en önemli araçlardır. GYODER olarak hem İAV ile gerçekleştirdiğimiz Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması ile genç akademisyenleri ve bilim insanlarını destekliyor hem de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile imzaladığımız protokol kapsamında sektörümüzün bilgi birikimini artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bilimsel verilerin üretilmesi ve bu verilerin sektörel uygulamalara ışık tutacak şekilde paylaşılmasıdır. Gelecek nesillere daha sağlam bir zemin bırakmak için eğitim ve bilgi paylaşımını her zaman öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz” diye konuştu.

GYODER, İAV ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde, gayrimenkul sektörünün bilgi birikimini artırmaya ve sektör profesyonellerinin eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edecek.