Sertrans Lojistik, indirim döneminde 9 milyar TL’lik ticaret hacmi öngörüyor

E-ticaret pazarında son yıllarda yaşanan hızlı büyüme 2023’te de devam ediyor. 2023 yılı Ocak-Haziran arasındaki verilere göre Türkiye'de e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 109,7 artışla 652,7 milyar lira olarak gerçekleşirken; e-ticaret sipariş adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 2 milyar 556 milyona yükseldi. 2023 yılının ilk yarısında perakende e-ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119'luk artışla 390 milyar TL'ye çıktı ve sene sonunda toplam perakende e-ticaret cirosunun 800 milyar TL'yi geçmesi ön görülüyor. E-ticarette yaşanan bu büyüme ise beraberinde lojistik sektörünün de hacmini genişletmeye devam ediyor.

“12 milyondan fazla ürün çıkışı bekliyoruz”

Kasım-aralık aylarında gerçekleşen indirim döneminde 9 milyar TL ticaret hacmi öngördüklerini belirten Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Yıl sonunda toplam e-ticaret pazarının 1 trilyon TL barajını geçmesini; perakende e-ticaret pazarının ise yılı 800 milyon TL'ye yakın bir büyüklüğe ulaşmasını ön görüyoruz. E-ticaret pazarının yılı 5 milyarın üzerinde bir sipariş adediyle kapatacağını düşünüyoruz. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının ise ülkemiz özelinde ilk defa yüzde 20 barajını geçeceğini söyleyebiliriz. Şirketler, yıl içinde yaptıkları toplam e-ticaret cirosunun yaklaşık dörtte birini kasım-aralık döneminde gerçekleştiriyorlar. Konuya kasım-aralık özelinde bakıldığında ise e-ticaretin genelinde 1,2 milyar adet ürün ve 250 milyar TL'ye yakın bir cironun döneceğini öngörüyoruz. Konuya Sertrans özelinde baktığımızda ise bu yıl şirket olarak e-ticaret lojistiği operasyonlarımızda hedefimiz kasım - aralık ayı süresi boyunca 12 milyon adedin üzerine çıkmak. Bu anlamda Sertrans depolarında bu yılki kış indirim döneminde yaklaşık 9 milyar TL'lik bir cironun dönmesi yüksek ihtimaldir.” dedi.

"Esnek iş yapış modeli önemli"

Büyük indirim dönemlerinde taleplerin en üst seviyelere ulaştığını ve bu dönemlerde şirketlerin kapasite ve kabiliyetlerinin çok daha fazla ön plana çıktığını kaydeden Nilgün Keleş, devamında şunları söyledi: “Bu dönemlerde oldukça esnek bir iş yapış tarzına sahip olunması gerekiyor. Hem depolama kapasitesi hem insan kaynağı altyapısı ani dalgalanmalara cevap verebilecek yetkinlikte olmalı. Şirket olarak bu noktada oldukça tecrübeliyiz, zira 34 yılı aşkın taşımacılık deneyimi ile 10 yılı aşkın e-ticaret lojistiği deneyimine sahibiz. Müşterilerimize tüm lojistik ihtiyaçlarını tek çatı altında çözebilme imkânı sunuyoruz. En önemli avantajlarımızdan biri ise teknolojimiz. Lojistik sektöründe yapay zekâ ve otomasyon, iş süreçlerine hız ve esneklik katıyor; rekabette markaları bir adım öne geçiriyor. Sertrans olarak biz de bu yaklaşıma uygun şekilde, güçlü IT altyapımız ve ileri teknolojimizle, müşterilerimize yüksek standartlarda lojistik hizmeti sunuyoruz. Bu anlamda Ar-Ge merkezimiz tarafından geliştirilen lojistik sektörünün ilk yapay zekâ destekli WMS yazılımı Akıl İşi ile hizmet verdiğimiz markalara büyük bir avantaj sağlıyoruz.”