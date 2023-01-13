Setrms, Katar’da üç yeni mağaza açacak

Türk giyim markası Setrms, yurt dışı mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bugün Türkiye dahil 6 ülkede 40 mağaza ile hizmet veren marka, Katar’da açmayı planladığı üç yeni mağaza ile mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Setrms Yönetin Kurulu Üyesi Mustafa Çelikten, Arap ülkelerinin Türk markalarına ait modelleri tercih ettiğine dikkat çekti.

Setrms markası olarak gerek kumaş kalitesi, gerek özgün tasarımlar ve modellerin çeşitliliği doğrultusunda kısa sürede Türk kadınlarının beğenisini kazandıkları belirten Çelikten, ilk mağazalarını 2003’te Ankara’da açtıklarını söyledi.

Yurt içinde ve dışında birçok fuara katılarak hem Türkiye’yi hem de markalarını tanıttıklarını kaydeden Çelikten, Ortadoğu’dan Türkiye’ye gelenlerin buradaki giyim tarzını daha çok benimsediğini, bu durumun Türk markalarına ciddi anlamda talep yarattığını aktardı.

Yurt dışına ise 2015’te açıldıklarını anlatan Çelikten, “Bugüne kadar Türkiye dahil 6 ülkede 40 mağazamız bulunuyor. Ürdünle başlayan yurt dışına açılma maceramız, son yıllarda Filistin’de devam ediyor. Şu an Filistin’te 4, Ürdün, Tunus, Libya ve Katar’da 1 mağazamız bulunuyor. Katar’daki görüşmelerimiz sürüyor, Katar’ın farkı lokasyonlarında 3 yeni mağaza daha açma planlarımız var. Yakın zamanda Katar’da yeni açılacak mağazalarımızla beraber yurt dışında toplam 13 mağazamız yer alacak.” dedi.



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