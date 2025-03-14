Shell&Turcas’tan “bir kural bir ömür“ kampanyasına destek

Shell&Turcas, İçişleri Bakanlığı tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında başlatılan “bir kural bir ömür” kampanyasına 81 ildeki 1200’ü aşkın akaryakıt istasyonunda destek olacak.

Sürücülerin emniyeti için tedbirler alınıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından İstanbul Motobike Fuarı'nda duyurulan düzenlemelere göre motosikletli sürücülerin emniyetini arttırmak için hem kamu hem de özel sektör tarafından tedbirler alınacak.

81 ildeki istasyonlarda yakıt desteği verilecek

Bu kapsamda 102 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren ve sürüş güvenliği ile ilgili birçok çalışmayı başarıyla uygulayan Shell de istasyonlarına kaskları takılı gelen motosiklet sürücülerine yakıt desteği verecek.

Kampanyaya nasıl katılım sağlanacak?

Destekten yararlanmak isteyen motosiklet sürücüleri, kaskları takılı halde geldikleri Shell&Turcas istasyonunda çekecekleri fotoğraflarını, Shell ClubSmart kart numaralarıyla birlikte Shell Türkiye’nin Instagram hesabı üzerinden direkt mesaj ile gönderecekler. Sonrasında 30 TL değerinde yakıt puan sürücülerin Shell ClubSmart’ına tanımlanacak. Puanlar takip eden haftanın ilk günü kullanılmaya başlanabilecek.

“Shell Türkiye olarak destek veriyoruz”

Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem istasyonlarda verilecek yakıt puan desteğine ilişkin şunları kaydetti:

"Emniyet, Shell‘in DNA’sının ayrılmaz bir parçası. Türkiye’de 15 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Yol Emniyeti Konferansı ile emniyet kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. TEGV ile yürüttümüz ‘Trafik Ateşböceği’ projemizle ilköğretim çağı çocuklarına trafik bilinci ve farkındalığı kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın defansif sürüş eğitimlerinden, yakıt ikmal araç sürücülerimizin olası yorgunluklarının yapay zeka ile takip edilmesine kadar birçok tedbir alıyor bilimin ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz.

Türkiye’deki operasyonlarımızda yılda 33 milyon kilometreye yakın yol katetiyoruz ve 7,7 milyon saat çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yapmayı hedefliyor ve buna “Hedef Sıfır” diyoruz. Operasyonlarımız kurallara uyulduğunda bu hedefe ulaşmanın mümkün olduğunun göstergesi. Son yıllarda motosiklet satışlarının artışını biz de istasyonlarımızda ağırladığımız motosiklet sürücülerinin artışıyla görebiliyoruz. Ne yazık ki bu artışla eşzamanlı olarak sadece geçen yıl 1584 vatandaşımızın motosiklet kazalarında hayatını kaybettiğini öğrendik. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı, etkili olacağına ve birçok hayat kurtaracağına inandığımız kampanyaya biz de Shell Türkiye olarak destek veriyoruz. Umarız bu bilinç hızla olması gereken seviyelere gelir, kazalar, yaralanma ve ölümler hızla azalır.”