Petrol fiyatları dünkü kayıplarını telafi ediyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün açıkladığı aylık raporda, piyasa katılımcılarını endişelendiren talep tahminleri ortaya koymasının ardından gerileyen petrol fiyatları toparlanıyor.

Rusya'nın 30 günlük ateşkes önerisine yanaşmaması, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı endişeleri petrol fiyatlarına destek verdi.

IE'de vadeli Brent petrolü 44 cent artışla 70,32 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 46 cent yükselişle 67,01 dolardan işlem görüyorlar

ANZ Group Holdings Ltd. analistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari bir notta, "Yılın ikinci yarısında daha gevşek dengeler, Brent ham petrolünün yılsonuna kadar varil başına 70 dolara doğru ilerlediğini görmeli. Kanada ham petrolü üzerindeki gümrük vergileri ve İran ve Venezuela'dan gelen arzda artan kesintiler piyasayı sıkı tuttuğu için kısa vadeli bir miktar yükseliş var" dedi.

Analistler, Brent petrolü için bugün destek seviyesi olarak 70,05 ve 69,40 doları, direnç olarak ise 70,53 ve 71,23 doları gösteriyorlar.