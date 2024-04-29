Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 92 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, söz konusu dönemde prim üretimi 199 milyar 263,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 103 milyar 904,0 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 177,7 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 21,53 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 89,2 olurken, hayat sigortasında yüzde 10,8 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 88,6, hayat sigortalarının payı yüzde 11,4 seviyesindeydi.

Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 93,1 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 81,7 oldu.

Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 14,6, hayatta yüzde 7,8 ve toplamda yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,6 artışla 11 milyar 174,2 milyon TL'ye ulaştı.