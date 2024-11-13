Siirt’te rekor başarı: Dicle Elektrik yatırımlarıyla kayıp kaçak oranı yüzde 6’ya düştü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Siirt’te enerji arz güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü altyapı iyileştirme çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde etti. 2013 yılında tamamlanan özelleşme sürecinin ardından yaptığı teknoloji ve altyapı yatırımları ile Siirt’teki kayıp kaçak oranlarını ve kesinti sürelerini Türkiye ortalamasının altına indirmeyi başaran şirket, çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

Yatırımlarla enerji altyapısı modernleşiyor

Özelleşme sürecinde Siirt’e yapılan yatırım miktarına ilişkin bilgi veren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Siirt’in enerji altyapısını modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son 10 yılda 1,5 milyar TL’ye yaklaşan yatırımlar gerçekleştirdik. Sadece 2024 yılı yatırım kapasitemiz 300 milyon TL’yi aştı. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarda en büyük kalemi şebeke yatırımları oluşturdu. Bunun yanı sıra küçük ek tesis (KET), modüler hücre, aydınlatma ve sayaç yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Kayıp kaçak oranlarında rekor gerileme

Dicle Elektrik, Siirt’te kayıt dışı tüketimle mücadele sonucunda büyük düşüşler sağlarken bölge ekonomisine de kayda değer katkılar sağladı. 2016 yılında Siirt il merkezinde yaklaşık yüzde 28 olan kayıp kaçak oranı, 2024 itibarıyla yüzde 6 seviyelerine geriledi. ‘Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz’ olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranlarını yüzde 3’e kadar düşürdüklerini ifade eden Yaşar Arvas, “2013 yılından günümüze kadar yürüttüğümüz yoğun altyapı çalışmalarıyla kaçak oranlarını düşürürken kesinti sürelerini de bununla doğru orantılı olarak azaltmayı başardık. Çalışmalarımızla Siirt’in enerji arz güvenliğini artırmaya, böylelikle enerji maliyetlerini de düşürerek vatandaşlarımızın enerji ihtiyacını çok daha hesaplı hâle getirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Kayıp kaçakla mücadeledeki başarımızı kırsala taşıyacağız”

Bildirimsiz, uzun süreli elektrik kesintisinin imar içi yerlerde daha az, imar dışı yerlerde ise daha yüksek olduğunu, bunun da tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimden kaynaklandığını belirten Yaşar Arvas, “Kırsalda, özellikle yaz aylarında kaçak trafoların kullanılması şebekeleri son derece olumsuz yönde etkiliyor. Bunun önüne geçebilmek için imar içi alanlarda yürüttüğümüz mücadeleyi kırsal alanlara da taşıyacağız. 3K alanlarında sağladığımız ilerlemeyi düzenli bakım çalışmaları ve şebeke yatırımlarıyla şehrimizin her noktasına taşıma hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.