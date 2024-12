Silikon Vadisi ve Türkiye arasında inovasyon köprüsü

Türkiye’de 2021 yılından itibaren faaliyet gösteren Silikon Vadisi merkezli dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug and Play, 4Aralık ‘ ta İstanbul’da düzenlediği Plug and Play Türkiye EXPO 2024 etkinliğinde global ölçekte çalışmalarıyla birlikte inovasyon alanındaki son gelişmeleri de masaya yatırdı. Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun’un da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Plug and Play kurumsal partnerleri Togg, Mext, Enerjisa veİga’ nın üst düzey yöneticileri Plug and Play ile olan tecrübelerini paylaşırken, küresel çaptaki 20’den fazla girişim de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Plug and Play Türkiye son 4 yılda 1700’ den fazla global girişimi Türkiye’ deki kurumsal partnerleri ile tanıştırdı”

Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük ise Plug andPlay’in dünyanın en büyük inovasyon platformu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ekosistemimizde 600’den fazla Fortune 1000 listesinde yer alan büyük ölçekli şirket, 90 binden fazla girişim, yüzlerce yatırımcı, bilirkişi, kamu kuruluşu gibi çok sayıda inovasyona gönül vermiş paydaş bulunuyor. Türkiye’de de 4 yıldır kurumsal partnerlerimizin inovasyon yolculuklarına destekoluyoruz. Onları 1700 ‘ den fazla global ölçekte girişimle tanıştırdık, bu tanışmalar sonucu 35 adet kurumsal başarı hikayesi oluştu. Plug and Play Türkiye EXPO 2024 etkinliğimizde bu sene Sürdürülebilirlik, Mobilite ve Girişim& Yapay Zeka olmak üzere 3 ana temaetrafında değerli isimlerden açılış konuşmaları ve başarılı çalışma örnekleritüm gün boyunca paylaşılıyor olacak.Dünyada da önem kazanan bu temalar etrafında gelecekle ilgili bir vizyon çizebildiğimiz için mutlu ve gururluyuz.”

Plug andPlay’in Kurucusu SaeedAmidi: Türkiye’nin Potansiyeline Güveniyoruz

Etkinlikte açılış konuşmacılarından biri Plug and Play Tech Center’ın kurucusu ve global CEO’su SaeedAmidi’ydi. Plug and Play Tech Center’ın 2500 ‘den fazla girişime yatırım yaptığından ve bunların 35 tanesinin ‘Unicorn’ aşamasına geldiğinden bahsetti. Amidi, önümüzdeki senelerdeki en büyük hedefinin global yapay zeka merkezleri kurmak olduğunu ve Türkiye’nin bu merkezlerden biri olma potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı.

"2025 yılına kadar 15 unicorn yaratmayı ve 2030 yılına kadar 100.000 teknoloji girişimi kurmayı hedefliyoruz”

Bir dönem girişimci olarak edindiği tecrübelerden bahseden Sadullah Uzun, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yaptığı yatırımlarla uluslararası arenada rekabet gücünü artıracağını belirtti:

“Girişimcilerin başarısı, onların doğru destek mekanizmalarıyla buluşturulmasına bağlı. Amacımız, 2025 yılına kadar Türkiye’den 15 unicorn çıkararak 2030 yılına kadar 100.000 yeni teknoloji girişimi kurmak. Bu dönüşüm yolculuğunda Plug and Play gibi önemli partnerlerle çalışmak bizler için büyük bir fırsat.

GeleceğeYön Veren Temalar: Sürdürülebilirlik, Mobilite ve Yapay Zeka

Plug and Play Türkiye EXPO 2024 etkinliğinde, Plug and Play Sustainability dikeyinin kurucusu Ömer Gözen ve yapay zeka uzmanı Prof. Dr. Metin Sezgin gibi pek çok uzman, teknoloji trendlerini ve iş dünyasına olan etkilerini aktardı. Türkiye’nin global teknoloji ekosistemindeki rolünü güçlendirecek inovasyon odaklı çalışmalar, etkinlik boyunca ilham verici örneklerle desteklendi.

Plug and Play, Türkiye’nin global sahnedeki inovasyon liderliğini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, ülkenin teknoloji alanında geleceği şekillendirme potansiyelini ortaya koyuyor.