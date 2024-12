İnoksan Genel Müdürü Batkın: Rekabet gücümüzü “sıfır atık” odaklı çözümlerle artıracağız

Takip Et

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Şirket, sektörün geleceğini şekillendiren bu yaklaşımla hem yerel hem de global pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. 2024 yılında 42,8 milyar dolar olarak tahmin edilen küresel endüstriyel mutfak pazarının 2029’a kadar 56,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın, Geliştirdiğimiz teknolojilerle bu pazardan önemli bir pay elde etmeyi hedefliyoruz. Kendi Ar-Ge merkezine sahip bir marka olarak bu kasımızı rekabet gücümüzü artıracak projeler için çalıştırıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirliğin sadece Ar-Ge ile sınırlı kalmadığını, şirketin tüm birimlerinde temel ilke olduğunu belirten Batkın, “Bu yaklaşım, her departmanın operasyonlarına entegre edilerek çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirme amacımızı destekliyor” diye konuştu. Batkın, çevre dostu ürün ve teknolojilerine şu örnekleri verdi: “Türkiye’nin ilk yerli kombi fırını olan İnosmart yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlıyor ve çevreye salınan atık gaz miktarını en aza indiriyor. Yine Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz dijital ısı geri kazanımlı teknolojiye sahip bin tabak kapasiteli bulaşık yıkama makinelerimiz de yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Yeni tasarladığımız nozul sistemi sayesinde durulama süresi kısalıyor, böylece hem su hem de enerji tasarrufu elde ediliyor.”

Ambalajlama ve diğer kaynaklardan oluşan kâğıt atıklarının geri dönüşümü için de çalıştıklarını anlatan Batkın, 2023 yılında 56 ton kâğıt ve ahşap atığı geri dönüştürerek 952 ağacın kesilmesini önlediklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık. 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren üretim tesisimizde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Yönetim Sistemi de çevreye saygılı bir üretim anlayışıyla sürdürülebilirlik politikamızı destekliyor” diye konuştu.

“Doğanın ve insanın faydasına olan her iş finansmanını yaratır”

Değer yaratan ve fayda sağlayan çözümlerin sektörde her zaman karşılık bulacağını dile getiren Batkın’a göre yaratıcı ve mevcut sorunlara çözüm bulan girişimler sektördeki ekonomik karşılığına göre, finansmanını da yaratacak güce sahip. “Dolayısıyla doğanın ve insanın faydasına olan her işin kendi finansmanını yaratacağına inanıyoruz” görüşünü paylaşan Batkın, “Bizim gibi büyük şirketlerde de sürdürülebilirlik argümanlarıyla yapılan her yatırım doğru soruya cevap oluyorsa sektörde karşılığını buluyor. Yeşil Mutabakat, ilk aşamada çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik sektörlerinde karbon yoğunluğunun azaltılması için kapsamlı bir değişim getiriyor. Bu dönüşüm sektörde; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeyle birlikte gerçekleşmesinin yanı sıra, başta AB olmak üzere, ihracatta rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesi için oldukça önemli. Bu alanda alınacak aksiyonlar hem ülkemizi global arenada ön plana çıkaracak hem de uluslararası yatırımları ve ticareti güçlendirecek” diye konuştu.