Sinpaş, "Yeni Evim Kampanyası'na 14 projeyle girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle orta gelirlilere yönelik başlattığı Yeni Evim Kampanyası’na Sinpaş, 14 projesiyle dahil oldu.

Kampanya kapsamında 0,69 oran ve 15 yıl vade imkanı sunacaklarını açıklayan Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Sinpaş olarak 14 projemizle katılıyoruz. Kampanyayı sektör için de büyük ve değerli bir adım olarak görüyoruz” dedi. Konut piyasasında sıkça gündeme gelen fiyatların yüksek seyri konusuna da değinen Çelik,

“Artan maliyetleri düşündüğümüzde konut fiyatlarının düşmeyeceğini öngörüyor, ilk üç yıl düşük tutulacak taksit ödemeleriyle de bu kampanyanın orta gelirliler için büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Kampanya ile beraber satış ofislerimizde yaşadığımız yoğunluk ve gelen talep sebebiyle 3. çeyrek sonunda lansmanını yapmayı planladığımız 3 yeni projemizin ön satışlarına da talepleri karşılamak adına erken başlayacağız” dedi.

Çelik, “Kampanya kapsamında İstanbul’da Koru Aura, Metrolife, Boulevard Sancaktepe, Gökorman, Liva Turkuaz, Aydos Country, Bosphorus City, Metro Life Premium; Ankara’da Boulevard Çankaya, Ege Vadisi, Marina Ankara, Altınoran; Bursa’da Bursa Modern ve Denizli’de AquaCity projelerini satışa sunuyoruz” bilgisini verdi.