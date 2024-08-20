Sipay, Bizigo ve Visa’dan güç birliği: Masraf yönetim uygulaması hizmette!

Pek çok finansal araca tek bir noktadan erişim imkânı sunan ve PSM Awards’da 2 “altın” ödüle layık görülmesinin yanı sıra Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi olan Sipay, gerçekleştirdiği iş birliklerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Sipay, Erka Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve kurumsal seyahat hizmetlerinin yanında masraf yönetimi alanında çözümler sunan Bizigo ve dijital ödemeler alanında dünyanın lider şirketlerinden Visa güçlerini birleştirerek, Türkiye’nin en yeni ve kapsamlı masraf yönetim uygulamasını hizmete sundu. “Bizigo Masraf” ile şirketler artık ekiplerine Çalışan Masraf Kartları sunarken, şirketlerin finans ve muhasebe ekipleri de dijitalleşen ve otomatikleşen gider yönetimi süreçleri sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilecek.

Türkiye'de bir ilk: Karta bağlı şirket masraf yönetimi için çalışanlara ait bir kart

Bizigo, çalışanlar için masraf kartı hizmetini Visa iş birliğiyle hayata geçirirken; kartla harcama ile entegre masraf süreçlerini, dijital kart, karekod ile ödeme hizmetlerini ve alternatif ödemelerin tamamını tek bir çatı altında birleştiren Sipay ile gerçekleştiriyor. Şirketlere sunulan masraf kartı çalışanların şirket adına yapacakları ödemeleri kolaylaştırırken, masrafların girişlerini otomatik hale getirerek, manuel masraf formlarına ve karmaşık masraf süreçlerine son veriyor. Artık şirketler, harcama anından muhasebe sistemlerine aktarılıncaya kadar olan tüm masraf sürecini tek platform üzerinden kolayca yönetebiliyor.

Muşabak: “Finansal özgürlüğü her geçen gün daha mümkün kılıyoruz”

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; sundukları bütünleşik, kişiselleştirilmiş, hızlı, kolay, güvenilir ve avantajlı çözümlerle hem B2B hem B2C müşterilerine finansal özgürlüğü her geçen gün daha mümkün kıldıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi: “Fintek sektörünün lider oyuncularından Sipay olarak şirketlerin kendi müşterilerine kusursuz hizmet vermeleri için teknolojik altyapımızı, yeteneklerimiz ve uzmanlığımızla birleştirerek kurumlara sunuyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız güç birlikleriyle de finansal kapsayıcılığın artmasına katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda hem şirketler hem de çalışanlar açısından şeffaf ve verimli bir masraf süreç yönetimi sunan Bizigo ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyor, daha özgür bir finans dünyasının kapılarını aralamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Gonca: “En büyük hedefimiz masraf sürecini tamamen dijitalleştirmek”

Bizigo Masraf uygulamasının Kurucu Ortağı Hakan Gonca ise Sipay ve Visa iş birliğiyle şirketlerin masraf süreçlerini kolaylaştırmanın yanında çalışanlar için fiziksel ve dijital kartlara ek olarak karekod ile ödeme gibi hizmetleri sunacaklarını belirterek, bu sayede Türkiye’de daha önce yapılmamış benzersiz bir masraf süreci yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Gonca ayrıca, Sipay ve Visa iş birliğiyle sunulan Bizigo uygulaması sayesinde, şirketlerin çalışanlarının şirket kartı paylaşmadan bir başka deyişle masraf süreçlerine entegre bir şekilde harcama yapmalarını sağlayacaklarını ifade ederek, böylece manuel masraf girişleri ve karmaşık masraf takibi zorluklarının ortadan kalkacağını belirtti.

Öge: “Fintek iş birlikleri ile yenilikçi çözümlerin önünü açıyoruz”

Visa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Laçin Öge, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Visa olarak açık bir ağ işletiyoruz. Bu, her büyüklükte ve yetkinlikte fintek ile iş birliğine açık olduğumuz anlamına geliyor. Bu sayede dünyada olduğu gibi 40 yıldır Türkiye’de de binlerce işletme ve milyonlarca tüketicinin yararlanacağı yeni nesil ödeme çözümlerini geliştirme fırsatını yaratıyoruz. Bizigo ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de ülkemizde ödeme ekosistemini yenilikçi çözümlerle geliştirme ve işletmelerin dijital dönüşümünü destekleme bakımından son derece değerli. Bizigo Masraf Kart, yenilikçi bir ödeme deneyimi ile Visa’nın güvenli ağını, kesintisiz işleyen altyapısını, ödemelere getirdiği güvenlik standardını bir arada sunuyor. Kartın hayata geçmesinde emeği olan tüm ekipleri tebrik ederim.”