‘Şirketler değişime uyum sağlarsa büyük fırsatlar elde edebilir’

Aile şirketleri danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, 2024 yılının şirketler için zorlu bir yıl olacağını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sönmez, "Küresel ekonominin yavaşlaması, jeopolitik belirsizlikler ve iklim değişikliği gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Küresel bir araştırmaya göre CEO’ların yüzde 70’i bu yıl büyümeyi neredeyse imkansız kabul ediyor. Ancak, bu zorlukların yanı sıra, şirketler için yeni fırsatlar da var. Örneğin, yapay zeka ve yeni teknolojiler, şirketlere rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip." ifadelerine yer verdi.

Şirketler değişime uyum sağlayabilmeli

Sönmez “Dünyanın yıkıcı gelişmelere gebe olduğu 2024 yılında, şirketler değişime uyum sağlayabilmeli ve yeni fırsatları yakalayabilmeli” diyerek yaklaşan en önemli trendin esneklik ve adaptasyon olduğunun altını çizen Dr. Yılmaz Sönmez’in listesinin ilk sırasında değişime uyum var. Sönmez’e göre “şirketler, çevik, dayanıklı ve esnek bir yapıya sahip olmalı, jeo-politik arka plana sahip tedarik zinciri kesintilerini önceden tahmin edebilmeli ve çalışanlarına değişime uyum sağlama becerileri kazandırmalı”.

Yapay zeka ile rekabet edilmemeli, iş birliği yapılmalı

Dr. Yılmaz Sönmez’e göre şirket liderleri yapay zekayı rakip değil, işbirliği yapılması gereken bir “değer alanı” olarak görmeli:

“Şirketler üretken yapay zeka sayesinde daha fazla verimliliğe odaklanmalı. Bu doğrultuda, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalı. Nitekim, küresel bir araştırmaya göre 2024 yılında CEO’ların yüzde 70’i üretken yapay zekadan daha fazla faydalanmayı tasarlıyor”.

Çalışan bağlılığı yeniden artış eğiliminde

Gallup’un son araştırmasına göre dünya üzerinde çalışan bağlılığı yeniden artış eğiliminde olup, bu sevindirici bir haber olarak kayıtlara geçse de, şirket liderleri 2024’te çalışan bağlılığını ve dahası yeni yetenekleri cezbetmeyi düşünmeye devam etmek zorunda. Dr. Yılmaz Sönmez’e göre şirket liderleri, çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışanları dinlemeli, kritik atamalarda önce şirket içi seçenekleri değerlendirmeli ve onlara gelişim fırsatları sunmalı.

“Bunun için Ofis 3.0 felsefesi benimsenmeli ve esnek çalışma grupları oluşturulmalı” diyen Dr. Sönmez, “Fortune 500 şirketlerinden CHRO'lar arasında yapılan bir araştırma, 10 kişiden sekizinin önümüzdeki 12 ay içinde uzaktan çalışma esnekliğini azaltma planının olmadığını ortaya çıkardı” ifadelerine başvuruyor.

Orta düzey yöneticiler

Dr. Yılmaz Sönmez’in ajandasında yer alan başlıklardan biri de orta düzey yöneticiler. Ona göre 2024 yılı orta düzey yöneticilerin “yıldız gibi parladığı” bir yıl olacak. Üretimden pazarlamaya, satıştan insan kaynaklarına birçok orta düzey yönetici mevcut şirketlerinde “tamam mı devam mı?” derken, cazip tekliflerle karşılaşacaklar. Bu nedenle, şirket liderleri orta düzey yöneticilerine özel ilgi göstermeli ve onları “büyüme lideri” olarak kabul etmeli.

Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği ve diğer çevresel sorunlar, 2024 yılında da şirket liderlerinin ajandasında önemli bir yer kaplayacak. Dr. Yılmaz Sönmez, “Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi artık gelecek değil, şimdinin sorunu ve şirketler, çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha yetkin adımlar atmalı, enerji geçiş paradigmasını tamamlamalı” diye durumu özetliyor.

Stratejik planlama

Stratejik planlama 2024’te şirketlerin takım çantalarındaki en önemli aletlerden biri olacak. Dr. Sönmez şöyle diyor: “Şirketler, değişen koşullara göre stratejilerini güncellemeli ve yeni fırsatları yakalamak için hazırlıklı olmalıdır. Şirketler, güçlü bir stratejik planlama sürecine sahip olmalı ve bu süreci düzenli olarak gözden geçirmelidir. Şirketlerin 2024 yılında mutlaka bağımsız profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanması gerekiyor”.

Etkin Liderlik

2024 yılında şirket liderlerinin aynayı biraz da kendilerine çevirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda etkili liderlik, şirketlerin başarılı olması için artık bir seçenek değil, gereklilik konumunda.

Dr. Yılmaz Sönmez sözlerine şöyle son veriyor: “Şirket liderleri, çalışanlara ilham vermeli, değişimi yönetebilmeli ve şirketin değerlerini temsil etmeli. Bunun için şirketin aklındaki ve kalbindeki asıl cevheri keşfederek öne çıkartmalı."