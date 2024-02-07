DTG CEO’su Tolga Dinçer, Forbes Teknoloji Konseyi'ne kabul edildi

EKONOMİ / KOCAELİ

Forbes Teknoloji Konseyi, dünya çapında başarılı CIO'lar, CTO'lar ve teknoloji yöneticilerine yönelik özel bir platform sunuyor ve platforma üyelik sadece davet yoluyla gerçekleşiyor. Digital Transformation Group (DTG) kurucularından ve CEO’su Tolga Dinçer, Değerlendirme Komitesi tarafından, alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi temel alınarak Konsey’e davet edildi.

İlk şirketi DT’yi 18 yaşında kurduğunu söyleyen Dinçer, “Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tamamlayıp aynı bölümde yüksek lisans yaptım. 9 yaşında programlama yapıyordum. 25 yılı aşan teknoloji alanındaki birikimimi Konsey ve küresel ekosistem ile paylaşacak olmaktan dolayı mutluyum. Ayrıca şirketim bir yazılım geliştirici ve Ar-Ge şirketinden binlerce indirme alan, 2G’den 5G’ye kadar gelen taşıyıcı network ağından sorumlu bir telekomünikasyon şirketine dönüştü. DTG, 2006’daki ilk kuruluşundan bu yana, bilgi ve iletişim teknolojileri entegratörlüğünden, bulut teknolojilerini ve çözümlerini dönüşümünün merkezine alan bir yapıya evrildi” dedi.

“Türkiye’yi küresel ligi takip eden değil, takip edilen ülkeler arasına sokmak hedefimiz”

Hedefleri arasında teknoloji alanında Türkiye’yi bir üst lige taşımak da olduğunu vurgulayan Tolga Dinçer, konsey üyeliğine ilişkin şu görüşleri paylaştı: “Öncelikle Forbes Teknoloji Konseyi’ne seçilmenin gururunu yaşıyorum. DTG olarak 2006 yılından bu yana Albert Einstein’ın; ‘Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi, şu anda bildiklerimiz ve anladıklarımızla sınırlıdır, oysa hayal gücü bütün dünyayı kapsar ve bilgi ile anlama konusunda her zaman olacak her şeyi içine alır’ sözünü motto edinerek yolumuza devam ediyoruz. Sektörde geleceğin yapay zekası ve kooperatif akıllanma için yeterli dijital altyapı henüz bulunmuyor. Bu nedenle bilgi birikim ve tecrübemizi ekosistemimizle paylaşarak, Türkiye’yi küresel ligi takip eden değil, takip edilen ülkeler arasına sokmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Konsey ile iletişimimizin teknoloji sektörüne katacaklarımızı çoğaltacağına inanıyoruz. Oluşacak ekosistem entegrasyonu ile geleceği etkinleştirmek için dijital altyapının küresel inşasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’yi teknoloji alanında ‘geleceğe yön verenler’ ligine çıkaracağız.“

Üye seçiminde kişisel ve mesleki başarılar dikkate alınıyor

“Forbes Teknoloji Konseyi”ne katılacak olan DTG CEO’su Tolga Dinçer, Forbes Teknoloji Konseyi ile 5G kablosuz haberleşme, otonom sistemler, kooperatif akıllanma gibi konularda donanımını paylaşacak.

Forbes Teknoloji Konseyi’ne kabul kriterleri ise, iş büyüme metriklerine etki etme geçmişi, kişisel ve mesleki başarılar ve onurları kapsıyor. Konsey üyeleri çeşitli özel fırsatlara erişim elde ediyor ve özel bir forumda diğer saygın liderlerle bağlantı kurma ve iş birliği imkanlarına sahip oluyor. Üyeler, uzman görüşlerini orijinal makalelerde paylaşma ve Forbes.com'da diğer uzmanlarla birlikte yayınlanan Uzman Panellerine katkıda bulunma olanağı da buluyor.

Seçilen üyeler, Konsey'e özel markalı pazarlama malzemelerinden, Forbes Konseyleri üye concierge ekibinden yüksek temaslı destekten ve EXEC adlı lüks otel, seyahat, yaşam tarzı ve iş avantajları programında ücretsiz üyelikten faydalanıyor.

Forbes Konseyleri ise, Forbes ile Young Entrepreneur Konseyi (YEC) kurucularının iş birliğiyle oluşturuluyor ve katılım sadece davetle gerçekleşiyor. Forbes Konseylerinde, olağanüstü iş sahipleri ve liderler, onlara yardımcı olabilecek insanlar ve kaynaklarla bir araya geliyor.