KTO Başkanı Gülsoy: Katma değerli üretim desteklenmeli

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, müşterek konsey toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve diğer gelişmelerle birlikte küresel ekonomide rekabet şartlarının çetinleştiğini belirtti.

Türkiye’de enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını kaydeden Gülsoy, “Ekonomi yönetimimizin enflasyonu düşürme hedefiyle uygulamaya koyduğu parasal sıkılaştırma politikalarının, belirgin bir yavaşlamaya yol açacağını görüyoruz. Bu süreci, ülke olarak ekonomide iyi günler görebilmek için yaşamamız gereken geçici bir zorluk olarak değerlendiriyor. Hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Gülsoy, nitelikli işgücü talebinin her geçen gün arttığına da dikkat çekerek “Nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Çocuklarımızı reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimi bazı avantajlarla desteklememiz gerekiyor. Bunlardan biri meslek lisesi mezunlarının, ücretsiz bir şekilde bedelli askerlik yapması veya askerlikten muaf tutulmasının sağlanmasıdır” dedi.

KTO Başkanı Gülsoy’un, ticaret kesimini temsilen dile getirdiği konu başlıkları ise şunlar oldu:

“Finansal yönetim ve harcama kontrolü konularında işletmelere büyük avantaj sağlayan ticari kredi kartlarının limitleri ile uygulanan taksit sayısının artırılması gerekiyor. Ticari kredi kartı ile kartın ödeme gücüne göre, komisyon olmaksızın vergi ve SGK primi ödeme imkânı sağlanmalı. Yerli ve milli üretimin desteklenmeli. Katma değerli üretim desteklenmeli. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya, beyaz eşya, konfeksiyon, triko, hazır giyim, hırdavat malzemesi, akü, oto lastiği ve oyuncakların zincir mağazalarda satılması engellenmeli. Zincir mağazaların Pazar günleri, dini ve milli bayramlarda kapalı olması, diğer günlerde de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olması, bu mağazalarda indirimlerin belirli sürelerde ve sadece belli şubelerde yapılması gerekir. Zincir mağazalarda indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi ve sıklığı konusunun ayrıca düzenlemeye tabi tutulmalı. Katma Değer Vergisi uygulamasında bazı sektörlerde ürünlerin alım ve satımında uygulanan farklı oranların işletmeler açısından işlem yükü oluşturması, karışıklığa yol açması ve kayıt dışını artırması nedeniyle alım ve satımlarda farklı oranların uygulanmasından vazgeçilip, tek oranlı KDV uygulanmalı. KDV iadelerinde yaşanılan sıkıntıların giderilmeli. Hem iş insanların hem de nakliye işi yapan işletmelerin vize konusunda yaşadığı sorunlarına çözüm getirilmeli ve vize alım işlemleri kolaylaştırılmalı. Reel sektöre yönelik uygulamalarda esnaf ve tacir arasında ayırım yapılmamalı, iş dünyası bir bütün olarak değerlendirilmeli. Tasarrufla ilgili konularda kamu spotları hazırlanmalı. Kamu ihalelerinde kanun maddesi yeniden düzenlenerek mağduriyetler önlenmeli. Firmalara adres değişikliği konusunda harç muafiyetinin uygulanmalı.”