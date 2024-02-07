'Kendi işini kurmak isteyenlere destek sağlıyoruz'

İZMİR / EKONOMİ

Remax Kuvars Broker’ı Erhan Kahraman, 60 kişilik uzman bir ekiple sektördeki yeniliklere liderlik ettiklerini ve müşterilere kişiselleştirilmiş deneyim sunduklarını söyledi.

Teknolojinin yeniliklerinden faydalandıklarını söyleyen Kahraman, “Gayrimenkul danışmanlığı hizmetlerini daha etkili ve inovatif bir şekilde sunmayı amaçlıyoruz. ‘Her ailenin Remax’lı bir gayrimenkul danışmanı olması’ hedefiyle müşterilerimize hizmet sunmak istiyoruz” dedi.

Kendilerini girişimci ruhları destekleyen bir platform olarak konumlandırdıklarını söyleyen Kahraman, “Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Profesyonel gayrimenkul danışmanlığı, küresel pazarlama imkanları, en yeni teknolojiyle kapsamlı eğitimler gibi bir dizi etkinlik ile danışmanlarımızı sürekli destekliyoruz. Temel misyonumuz, kendi işini kurmak isteyenlere güvenilir bir adres olmak ve sektöre yön veren girişimcilere destek sağlamak” ifadelerini kullandı.

Minimum riskle maksimum kazanç elde etme hedefiyle danışmanlarına kendi işlerini kurma veya profesyonel bir kariyere adım atma imkanı sunduklarını ifade eden Kahraman, “Girişimciler, Karşıyaka, Çeşme ve Urla ofislerimizde gayrimenkul danışmanı olarak çalışma veya Remax'in sunduğu olanaklar ile sektörde uzmanlaşma şansı bulabilirler. Bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve başarılı bir kariyere adım atmalarına olanak tanıyoruz” dedi.

Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Remax Kuvars olarak sektördeki lider konumumuzu sürdürmek ve müşterilere en üst düzeyde hizmet sunmak için çalışmalara devam ediyoruz. Güçlü bir ekip ve teknolojiyle entegre hizmet anlayışımızla gelecekte de sektördeki başarımıza yenileri eklenecektir.”