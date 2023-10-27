Şişecam'dan beklentileri aşan performans

Şişecam, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Yılın ilk 9 ayında şirketin konsolide net satışları 95 milyar TL’yi (4.3 milyar dolar) bulurken, uluslararası satışların payı yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam’ın üçüncü çeyrek konsolide net satışları 35,6 milyar TL’lik piyasa beklentisinin hafif üstünde 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte net satışları 30,07 milyar TL ve geçen yılın aynı çeyreğinde 26 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Üçüncü çeyrekte ciro böylece yıllık bazda yüzde 43 artış gösterdi.

Bilançoda en çok dikkati çeken şirketin 3,7 milyar TL’lik piyasa beklentisinin yüzde 43 üzerinde, 5,29 milyar TL'lik net dönem kârına imza atmasıydı. Bir önceki çeyrekte de 5,70 milyar TL net dönem kârı elde eden Şişecam, bu performansıyla dokuz ayda 13,3 milyar TL'yi kasasına koymuş oldu.

Toplam yatırımları 11,9 milyar TL’yi (534 milyon dolar) bulan şirket, 814 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Bu dönemde 3,9 milyon ton cam üreten şirket, 3,4 milyon ton soda külü ve 2,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Mısır’da kapasite artırdı

Kesintisiz büyümesini destekleyen yatırımlara yılın 3. çeyreğinde de devam eden Şişecam, 264 kişiye istihdam sağladığı Hindistan’daki düz cam fırınını yaklaşık 56 milyon dolar soğuk tamir yatırımı sonrası yeni teknolojilerle devreye aldı. Şişecam, Mısır’da da cam ev eşyası fırınının soğuk tamirini tamamladı. Bu yatırımla Mısır’daki cam ev eşyası üretim kapasitesini yıllık 35 bin tona yükseltti.

Lüleburgaz ve Tarsus yatırımları devam ediyor

Şişecam eylül ayında ise Lüleburgaz’da oto cama özel ilk float hattını yaklaşık 190 milyon dolar yatırımla devreye aldı. Yüksek oranda verimlilik ve kapasite kullanımı elde etmesi planlanan ve ince cam üretebilecek şekilde özel olarak tasarlanan yeni hat, yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

Global ölçekte en yüksek kapasiteye sahip 5 düz cam yatırımından biri olan Tarsus’taki TR9 float hattının yapımına ve Lüleburgaz’daki TR1 float hattının soğuk tamir ve kapasite artışı çalışmalarına devam eden Şişecam, Türkiye’de ve dünyada cam ambalaj pazarında artan talebi karşılamak üzere hayata geçirmeye hazırlandığı Eskişehir ve Macaristan’da cam ambalaj tesislerindeki yatırımlarına devam ediyor