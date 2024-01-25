SK Hynix, son çeyrekte gelirini yüzde 47 artırdı

Dünyanın 2 numaralı bellek çipi üreticisi SK Hynix Inc, Aralık ayında sona eren çeyrek dönemde 346 milyar won (259 milyon dolar) faaliyet kârı elde ederek analistlerin zarar beklentilerini boşa çıkardı. Bu dönemde gelirlerini yüzde 47 artıran SK Hynix, beş çeyrektir ilk kez faaliyet kârı elde etti.

Aralık ayında Güney Kore'nin en değerli ikinci şirketi haline gelen SK Hynix, yapay zeka eğitiminde yaygın olarak kullanılan Nvidia Corp. yapay zeka hızlandırıcılarıyla birlikte çalışan yüksek bant genişliğine sahip bellek yongalarında lider konumunda.

CLSA Securities Korea analistlerinden Sanjeev Rana, Hynix'in bellek sektöründe kendi akran grubu içinde bir dizi zarardan sonra toparlanan ilk şirket olduğuna dikkat çekti.