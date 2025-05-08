‘Bir Sen Bir Gelecek’ yeni mezunlar verecek

Yarım asrı aşan yolculuğunda, aynı heyecanla çalışarak ve hayallerinin peşinden koşarak büyüme vizyonunu devam ettiren Zeren Group Holding, yarının iş insanları olan üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu yıl rekor başvuru alarak, 400 üniversite öğrencisinin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen Bir Sen Bir Gelecek projesi kapsamında imza protokolü gerçekleşti. Zeren Group Holding, BAUGO Online ve CIFAL Istanbul, UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) arasında düzenlenen protokol ile başlatılan programının destekçileri arasında, 10’u aşkın sivil toplum kuruluşunun bursiyerleri ve 60’dan fazla üniversite yer alıyor.

Üniversiteli gençlerin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine, sosyal etki yaratmalarına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik umut dolu adımlar atmalarına rehberlik etmeyi amaçlayan proje bu yıl yaklaşık 1000 kişilik rekor başvuruya ulaştı. Potansiyelini keşfetme yolunda geçtiğimiz yıl birçok gencin hayal ortağı olan program ile yeni dönemde 400 öğrenciye, geleceklerini planlamaları için yol gösterecek liderlik ve sürdürebilirlik eğitimleri verilecek. Program, Bahçeşehir Üniversitesi, CİFAL İstanbul UNITAR’ın değerli hocalarının vereceği çevrimiçi eğitimleri, BAUGO Online tarafından hazırlanan asenkron eğitimleri ve başarıları ile gençlere ufuk açan kanaat önderleri ile yapılacak buluşmaları içeriyor.

Zeren Group’tan Türkiye’nin geleceğine destek

Hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlere destek olan Bir Sen Bir Gelecek projesine yönelik konuşan Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, “Geçtiğimiz yıl Zeren Group Holding olarak büyük bir heyecan ve umutla başlattığımız Bir Sen Bir Gelecek programını, bu yıl da paydaşlarımızın katkılarıyla daha kapsamlı bir hale getirdik. Akademi, sivil toplum ve özel sektörü buluşturan Bir Sen Bir Gelecek projesi, şirketimizin değer yaratma prensibi ile doğru orantılı olarak, 400 arkadaşımızın yalnızca kariyerine ve geleceğine değil yaşamına da ışık tutacak. Türkiye’den yurt dışına açılan bir kapı olan bu program sonunda gençlerimiz, uluslararası geçerlilikteki sertifikaya hak kazanacak. Eğitim, spor ve teknoloji, Zeren Group Holding’in üzerinde titizlikle durduğu önemli alanlar. Bu alanlarda dezavantajlı çocuklarımız başta olmak üzere, bugüne kadar sayısız çocuğumuza ve gencimize ulaştık. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi desteklemeye ve gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi

‘Hayal Atölyesi’ daha iyi bir geleceğin kapılarını aralıyor

Bir Sen Bir Gelecek projesi kapsamında eğitim görme olanağı elde eden gençler, dönem boyunca birbirinden değerli mentorlar ve tanınmış isimlerle bir araya gelecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 40 genç ‘Hayal Atölyesi’nde buluşarak, toplumsal sorunlara ortak çözümler geliştirecek.

Daha iyi bir gelecek ve toplumsal farkındalık üzerinde düşündürmeyi hedefleyen programlar boyunca öğrenciler; ekip çalışmasını ve liderlik yönetimini güçlendirmek, farklılıkları buluşturmak amacıyla kurulacak olan atölyede oluşturulan grup çalışmalarıyla projeler geliştirecek.

Bir Sen Bir Gelecek projesinin paydaşlarından Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol “CIFAL Türkiye olarak, Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek sunan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bir Sen Bir Gelecek ile gençlerimizin hayat yolculuklarına ve kariyerlerine rehberlik etmeyi amaçlayan programının paydaşlarından biri olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerin, kendi kariyer yolculuğunun hikayesini yazmalarına yönelik sunulan eğitim serisi ile çok anlamlı bir çalışmaya imza atıyoruz. Tabii bu imzanın altında çok değerli kalemler bir araya geliyor. Eğitime duyarlı yaklaşımından dolayı Zeren Group’a ve bu projede elini taşın altına koyan tüm ortaklara teşekkür ediyorum” diyerek sosyal sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti.

Gençler geçmişin öğretileriyle geleceği şekillendirecek

Programda sürdürülebilir bir gelecek için çevresel ve sosyal sorumluluklara odaklanacak eğitimlerin yanı sıra toplumsal sorunlara ortak çözümler de ele alınacak. Topluma ve çevreye katkıda bulunmayı, sorumluluk bilincini artırmayı, çok boyutlu liderliğe odaklanmayı ve etkili iletişim ile güçlü bağlantılar kurma becerilerini kuvvetlendirmeyi amaçlayan eğitimler boyunca gençler bir yandan kendilerini keşfederken diğer yandan “Hayallerimiz toplumsal sorunlara çözüm olabilir mi?” sorusunun yanıtını arayacak. Geçmişteki öğretilerle geleceğin şekillendirilmesine teşvik edecek eğitimler boyunca geleceğe yolculuk yapacak olan öğrenciler, zaman yönetimi ve yeni normalde iletişim süreçlerini irdeleyecek.