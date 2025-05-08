Roborock’tan Anneler Günü’ne özel fırsatlar

Roborock’un Türkiye’deki kullanıcılarla buluşan en yeni modelleri; gelişmiş teknolojileriyle temizlikte çığır açıyor ve anneler başta olmak üzere tüm ev sakinleri için temizlik yükünü ortadan kaldırıyor.

İşte Anneler Günü’ne özel indirimleriyle dikkat çeken modeller:

Roborock’un amiral gemisi Roborock Saros 10

Roborock’un en yeni amiral gemisi Roborock Saros 10, bahar temizliğini en ince ayrıntısına kadar üstlenecek özellikler ile birlikte geliyor. Ultra ince tasarımı ve devrim niteliğindeki RetractSense Navigasyon Sistemi ile donatılan bu robot süpürge, zorlu köşelere kolayca ulaşıyor ve alçak mobilyaların altına zahmetsizce girerek derinlemesine temizlik sunuyor. Roborock Saros 10, yalnızca 7.98 cm inceliğiyle evin her köşesine kolayca ulaşacak bir tasarıma sahip. 22.000Pa HyperForce süpürme gücüyle tozları, polenleri, kirleri ve döküntüleri yüzeyden anında temizliyor. En yeni VibraRise 4.0 paspas sistemi sayesinde ise lekeleri en zorlu yüzeylerden bile zahmetsizce çıkarabiliyor. Yeni çift yönlü dolanma karşıtı sistemi, saç ve ip gibi karışmaya müsait materyallerin fırçalara dolanmasını engelleyerek bakım gereksinimini minimuma indiriyor.

Roborock Saros 10, 67.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta...

Roborock Saros Z70

Roborock Saros Z70, dünyanın ilk mekanik kollu robot süpürgesi... Gelişmiş mekanik kol teknolojisi sayesinde, ulaşılması zor köşelere bile uzanarak hiçbir noktayı kirli bırakmaz. Yerdeki engelleri tanıyan Saros Z70 onları kaldırabildiği gibi 22.000 Pa HyperForce emiş gücü ve DuoRoller Riser çift ana fırça sistemiyle en inatçı kirleri bile kolayca temizler.



Reactive AI 2.0 engel algılama teknolojisi ve PreciSense LiDAR navigasyonuyla evdeki her nesneyi tanıdığı gibi, evin her köşesini haritalar. Çok fonksiyonlu istasyon 4.0 sayesinde ise toz boşaltmadan paspas yıkamaya, sıcak hava kurutmadan taban temizliğine kadar 10’u 1 arada fonksiyonu sayesinde annenizin temizlikle ilgili hiçbir detayı düşünmesine gerek bırakmaz. Roborock Saros Z70, Anneler Günü’ne özel indirimle 87.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Roborock Qrevo L

Anneler için temizlik, sadece görünür yüzeylerle sınırlı değildir, özellikle küçük çocuklu aileler için dip köşe temizlik vazgeçilmez. Çocuklu ve aynı zamanda evcil hayvanlarla paylaşılan evlerde ise hijyen çok daha önemli. Roborock Qrevo L, 10.000 Pa HyperForce gücüyle halılardaki tüy ve tozları tek geçişte süpürdüğü gibi otomatik paspas yükseltme özelliği sayesinde halıları ıslatmıyor ve her türlü zemin için ideal çözümler sunuyor.

Reactive Tech sistemiyle yerdeki tüm engelleri algılayan bu model, çarpmadan temizlik yapıyor ve fonksiyonlu istasyonu sayesinde tozu boşaltıyor, paspasını yıkıyor ve kurutuyor. Roborock Qrevo L, 32.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Roborock Qrevo C

Günlük hayatın yoğunluğunda anneler için temizlikle uğraşmak mazide kaldı. Roborock Qrevo C, 12.000 Pa emiş gücüyle toz, saç ve kırıntıları ilk seferde temizlerken, DuoDivide fırçası ve Dolanma Karşıtı yan fırçasıyla saç ve tüylerin fırçalara dolanmasını engeller.

LDS navigasyon teknolojisiyle evi haritalayan Qrevo C, Reactive Tech sistemiyle yerdeki oyuncak, kablo gibi nesneleri algılayarak güvenli bir şekilde temizlik yapar. FlexiArm paspas tasarımı ve 10 mm’ye kadar otomatik paspas kaldırma özelliğiyle halılara zarar vermez.

Çok fonksiyonlu istasyonu sayesinde toz haznesini boşaltır, paspası 45°C’de kurutur ve su tankını otomatik olarak doldurur.

Roborock Qrevo C, Anneler Günü’ne özel indirimle 37.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

Roborock Q8 Max Pro

10.000 Pa HyperForce emiş gücü, dolanma karşıtı fırça sistemi ve otomatik paspas kaldırma özelliğiyle tüm zemin tiplerinde üstün temizlik sağlar.

Reactive Tech ve PreciSense LiDAR ile akıllı navigasyon yaparak hiçbir köşeyi atlamaz. Roborock Q8 Max Pro, 18.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

Roborock S8 Pro

10.000 Pa emiş gücü ve Vibra Rise 2.0 paspas sistemiyle tozları ve kurumuş lekeleri anında yok eder. PreciSense LiDAR ile üç boyutlu haritalama yapan Roborock S8 Pro, evinizi tanır ve daha hızlı ve verimli bir temizlik rotası oluşturur. Reactive Tech sayesinde karşılaştığı nesnelere göre davranır, asla takılmaz. Roborock S8 Pro, 23.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.





