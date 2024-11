Sneaks Up, Akaretler’de açtığı yeni mağazasında kahve ve sneaker kültürünü bir araya getirdi

Takip Et

Mağaza içinde sunduğu sneaker dünyasına yeni bir soluk getiren alışveriş deneyimiyle perakende sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Sneaks Up, İstanbul’un kalbinin attığı yerlerden biri olan Beşiktaş Akaretler’de 60. mağazasını açtı. Cadde mağazacılığına yeni bir soluk getiren Sneaks Up, son dönemin en trend kahve zincirlerinden Härman Coffee iş birliğiyle açtığı Akaretler mağazasında sneaker ve kahve tutkunlarını bir araya getiriyor. Ferah iç tasarımı, bahçe alanı ve grafiti sanatçılarının yaratıcı çalışmalarıyla adeta sokağın devamı olan Akaretler mağazası, sneaker ve spor giyim tutkunlarının yeni buluşma noktası olacak.

"Spor, dans ve sokak kültürüyle harmanlanan bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyoruz"

60. mağazanın Akaretler’de açılmasıyla ilgili konuşan Sneaks Up CEO'su ve Kurucu Ortağı Mustafa Ünal, “Geleneksel alışveriş deneyimini dönüştürerek 2014 yılından beri mağazalarımız aracılığıyla Sneaks Up severlere spor, dans ve sokak kültürüyle harmanlanan bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Sneaks Up’ın genç, dinamik ve sokağın nabzını tutan marka DNA’sına uygun olarak tasarladığımız 60. mağazamızı kültür sanat, yeme içme, sosyalleşme ve etkinlik denince ilk akla gelen noktalardan biri olan Akaretler’de açmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Alışverişi bir etkinlik haline getirirken, her ziyareti unutulmaz kılan bir konseptte ve ilham veren deneyimler kurgulamaktan büyük keyif alıyoruz. Tam da bu nedenle yeni mağazamızda sneaker tutkumuzu kahve sevgimizle buluşturduk ve Härman Coffee ile güçlü bir iş birliğini hayata geçirdik. Alışılmışın dışında, ezber bozan bir alışveriş deneyimini şehrin tam kalbinde yaşamak isteyen herkesi, dünyaca ünlü markaların en özel koleksiyonlarını keşfederken Härman Coffee keyfi yaşamak üzere Akaretler mağazamıza bekliyoruz. ” dedi.