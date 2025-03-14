SOCAR Türkiye ve ODTÜ iş birliğiyle “Enerji Konferansı” düzenlendi

SOCAR Türkiye tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen “Enerji Konferansı” ile sektörün önemli paydaşlarını buluşturdu.

Enerji alanında bilgi ve deneyim paylaşımına ortam yaratan konferansta, enerji politikaları ve bölgesel iş birliği, Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı, enerji dönüşümünde petrol ve doğal gazın rolü, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler, yenilenebilir enerji teknolojileri ve sektörde inovatif çözümler gibi başlıklar ele alındı.

ODTÜ Araştırma Parkı Büyük Seminer Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmalarını Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Rashad Mammadov, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil gerçekleştirdi.

“Geleceğin enerji stratejilerini sağlam temellere oturtabiliriz.”

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, konuşmasında akademinin rehberliği ve kamu-özel sektör iş birliğinin ortak gelecek için kritik önem taşıdığını vurguladı ve “SOCAR Türkiye olarak, enerji alanındaki bilgi ve deneyimlerimizi aktarabileceğimiz, sektörün bugünü ve geleceğini, alanında uzman konuşmacılarla birlikte tartışabileceğimiz bir platform yaratmak istedik. Geleceğin enerji stratejilerini, ancak bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak daha sağlam temellere oturtabiliriz. Akademik dünyanın bilimsel bakış açısını sektörün deneyimiyle buluşturmanın hepimize yeni bakış açıları kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

Enerji alanında sertifika programı oluşturulacak

Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye olarak enerji alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Uzun bir geçmişe dayanan bilgi ve deneyimlerimizi, enerji alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerle paylaşmanın bir sorumluluk olduğunu düşünerek geçtiğimiz yıllarda SOCAR Energy School programını hayata geçirmiştik. Bu platformun bir benzerini şimdi de ODTÜ ile gerçekleştirmek için çalışmalarımıza başladık. İnanıyoruz ki, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla bu muazzam bilgi ve deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırabileceğiz. Birlikte oluşturacağımız sertifika programının detaylı içeriğini çok yakında paylaşacağız.”

SOCAR Türkiye, ODTÜ ile sürdürdüğü bu iş birliğini gelecekte de devam ettirerek, sektör temsilcileriyle akademisyenleri buluşturmaya ve sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda farkındalık yaratmaya devam etmeyi hedefliyor.