Formula 1 pist dışına çıkıyor! Eğlence, ürün ve deneyimleri geliştiriyor

Küresel otomobil yarışı serisinin yeni hayranlar çekmek, onların ilgisini çekmek ve gelirlerini artırmak için popüler kültüre yönelmesiyle birlikte Formula 1, pist dışı ticari faaliyetlerini artırıyor.

ABD'li Liberty Media grubunun kontrolünde olan ve sezonu bu hafta sonu başlayacak olan F1, eğlence sektörüne geçiş odaklı daha geniş bir stratejinin parçası olarak deneyimlere, pazarlamaya ve perakendeye yöneliyor.

Yeni kitlelere ulaştı

2017'de 8 milyar dolarlık bir satın almayla Liberty Media'nın mülkiyetinde olan F1, sürücülere odaklanarak ve Netflix belgesel dizisi Drive to Survive gibi yapımlarla kişiliklerini sergileyerek yeni kitlelere ulaştı.

F1 75 tanıtım etkinliği dikkat çekti

15.000 kişinin katıldığı Londra’daki F1 75 tanıtım etkinliği, müzik performansları ve ışık gösterileriyle büyük ilgi gördü.

F1'in ticari şefi Emily Prazer, deneyimsel yaklaşımın, yarış pistinin dışında hayranlar ve izleyicilerle maliyet açısından verimli ve elle tutulur bir şekilde etkileşim kurma çabalarında "büyük bir odak noktası" olduğunu söyledi.

Prazer, "Sporumuzu anlayabilmek için onu koklayabilmeniz, dokunabilmeniz ve satabilmeniz gerekiyor." diyor.

Sporun eğlence sektörüne girme çabalarının bir başka işareti olarak F1, Brad Pitt'in başrolünde oynadığı ve Haziran ayında vizyona girmesi planlanan F1 adlı yeni bir filme destek verdi.

Formula 1 "Disneyleşme" moduna mı girdi?

King's College London'da strateji profesörü olan Paolo Aversa, sporun "Disneyleşme" modunda olduğunu ve çocukluktan emekliliğe kadar insanlara oyuncaklardan koleksiyonluk eşyalara, ticari eşyalardan lüks konaklama hizmetlerine kadar farklı deneyimler ve ürünler sunan bir dünya yarattığını söylüyor.

Hedef yeni nesil taraftarları çekmek

Son aylarda bir dizi yeni anlaşmanın ardından F1, Lego Group ve Mattel ile oyuncaklar ve koleksiyonluk eşyalardan oluşan yeni ürün serileri için lisans ortaklıkları kurdu. Lego koleksiyonu, giriş seviyesi Duplo'dan gelişmiş Technic modellerine kadar uzanırken, Mattel, Hot Wheels markası altında oyuncak arabalar piyasaya sürüyor. Lego ve Mattel ile yapılan anlaşmalar, yeni nesil taraftarları çekmeyi hedefliyor.

Oyuncaklar, koleksiyon ürünleri, tema parkları ve dijital içerikler ile hayranları çocukluktan yetişkinliğe kadar bağlı tutmayı amaçlıyor.

Sosyal medyada kısa içeriklerden, oyunlara ve film projelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.