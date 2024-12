Sneaks Up, 10. yılını coşkuyla kutladı

Türkiye’de sneaker modasının popülerleşmesini sağlarken bir yandan da sneaker tutkunlarına ve onlardan ilham alan kitlelere istedikleri en uygun koleksiyonları ulaştırmayı hedefleyen Sneaks Up, 10. yılını Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlediği özel bir gecede kutladı. Davetlilerin müzik ve eğlenceye doyduğu kutlama partisinde, özel sahne performansları ve sürpriz anlarla gece adeta maviye boyandı.

2014 yılında kurulduğu günden beri sneaker dünyasına yeni bir soluk getirmeye ve sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunmaya devam eden Sneaks Up, Türkiye genelindeki 60’ın üzerinde mağazasıyla spor, dans ve sokak kültürünü marka kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. 10. yılının sonunda spor modasının lider perakende markası olma hedefine ulaşan Sneaks Up, sadece sneaker satılan mağazalarla başlayan yolculuğunu, bugün popüler markaların en trend giyim, aksesuar ve özel koleksiyonlarını ürün seçkisine ekleyerek çeşitlilik ve koleksiyonun çok daha büyüdüğü bir dünyaya taşımaya devam ediyor.

Türkiye’de bir sneaker kültürü yaratarak sneaker’ları modada ezberleri bozan yeni bir kimlik ve bir tutku haline getiren Sneaks Up, şıklık anlayışının kalıplarını kırmaya devam ediyor. Basketbolu ve dansı sahiplenerek başlayan yolculuğunu artık daha kapsayıcı ve farklı spor branşlarını destekleyerek sürdüren Sneaks Up, sporu sokak modasının ruhuyla harmanlayarak bir yaşam tarzına dönüştüren bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Sneaks Up Hakkında

İsmini sneaker tutkusundan alan Sneaks Up, Unal Group markası olarak spor ve sokak modasının önde gelen ikonik ürünlerini tüketiciyle buluşturma heyecanıyla 2014 yılı Aralık ayında kurulmuştur. Sneaks Up; Nike, Jordan, Champion, Puma, Adidas, New Balance, Vans, Converse, Les Benjamins, Dickies, The North Face, UGG, Timberland, New Era, Crocs, Eastpak ve Lining gibi birçok markanın özel koleksiyonlarını ve ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Türkiye genelindeki 60’ın üzerinde mağazası, sneaksup.com ve mobil uygulamasıyla faaliyet gösteren Sneaks Up, sadece satış odaklı olmadan tüketici deneyimi yaşatma alanları, inovatif ürün lansmanları, DJ performansları, kişiselleştirme, dans ve basketbol atölyeleriyle dostlarına ilham olan deneyimleri kurgulamaktadır.