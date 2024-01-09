SphereX, Blast’ta merkezi olmayan kripto para borsası olarak piyasaya çıkıyor

BitMart'ın eski CBO'su Kaimin Hu tarafından yönetilen SphereX, Blast'ta başlatılacak öncü merkezi olmayan borsa olarak ortaya çıkıyor.

Merkezi olmayan finans ortamını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan SphereX, en son teknolojiyi kullanıcı dostu tasarımla birleştiren kripto ticaretine farklı bir yaklaşım getirmeyi taahhüt ediyor.

Hızlı işlem gerçekleştirme için zincir dışı eşleştirmeyi, maksimum güvenlik için zincir üzerinde mutabakatı ve sermaye verimliliği için çapraz marj işlemlerini birleştiren SphereX, Blast'ta lansman yapmayı seçerek Blast'ın sağlam altyapısından ve merkezi olmayan ekosistemde yeniliği teşvik etme taahhüdünden yararlanıyor.

“Merkezi olmayan finansın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SphereX CEO'su Kaimin Hu, "SphereX platformunu Blast'ta faaliyete geçireceğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ekibimiz birinci sınıf güvenlik, basitlik ve yeniliği bir araya getiren bir platform geliştirdi. Blast'ı seçerek, SphereX'in benzersiz özerklik ve topluluk yönetimi yoluyla merkezi olmayan finansın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." dedi.

Blast CEO'su Pacman ise, “SphereX, borsalarını Blast'a yerleştirmek için etkileyici bir hızla hareket etti. Blast ekosistemine getirecekleri yenilikleri görmekten heyecan duyuyorum." şeklinde konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.