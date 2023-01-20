SPK’dan 1 halka arz ile 8 borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir halka arz ile bazı borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı. SPK’nın haftalık bültenine göre Kurul, Bülbüloğlu Vinç'in 31 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Bera Holdingin 341,6 milyon liralık bedelsiz, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

İş Yatırım Menkul Değerlerin 10,1 milyar liralık, PhillipCapital Menkul Değerlerin 610 milyon liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Şeker Yatırım Menkul Değerlerin 330 milyon liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 248,5 milyon liralık, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Yapı ve Kredi Bankasının 5 milyar liralık, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Hedef Portföy Yönetimi AŞ Yolcu360 Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesine" aykırı iki farklı eylem nedeniyle 121 bin 19 liralık idari para cezası uygulanması kararı verdi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ bağımsız yönetim kurulu üyesi bir isme 24 Ekim 2022 tarihinde şirket pay piyasasında gerçekleştirdiği satış işlemine ilişkin 69 bin 783 liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.